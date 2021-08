HONOR objavio globalno lansiranje Magic3 Serije telefona

Globalni tehnološki brend HONOR lansirao je 12. avgusta u Šenženu u Kini novu HONOR Magic3 seriju telefona, do sada najkvlitetnije pametne telefone koje karakteriše vrhunska tehnologija i moderan dizajn. Prva flegšip serija koju je HONOR plasirao nakon osamostaljivanja, sastoji se od HONOR Magic3, HONOR Magic3 Pro i HONOR Magic3 Pro+ telefona, koje odlikuju izuzetne karakteristike i funkcionalnosti poput vrhunskog dizajna, filmskog kvaliteta video zapisa i do sada neviđenog kvaliteta kamere.

Na događaju koji je održan u Kini, HONOR je objavio da planira dalje širenje, te da će biti posvećen tome da korisnicima pruži proizvode vrhunskog kvaliteta. U kompaniji je zaposleno gotovo 10.000 ljudi koji pokrivaju sve end-to-end operacije. HONOR je uložio dosta sredstava u istraživanje i razvoj, poseduje četiri istraživačko-razvojna centra, kao i više od 100 laboratorija širom sveta. Podneto je preko 5.500 prijava novih patenata i ubrzo su ponovo uspostavljena strateška partnerstva sa vodećim svetskim dobavljačima. Tržišni udeo kompanije HONOR je za samo tri meseca povećan sa 3% na 14,6% na kineskom tržištu, što je dodatno uticalo na ambicije kompanije da postigne globalni uspeh.

“HONOR je oduvek prikazivao naše najinovativnije ideje kroz HONOR Magic serije telefona i nova HONOR Magic3 serija nastavlja ovu praksu”, rekao je George Zhao, CEO HONOR Device Co, Ltd.

“Predstavljajući viziju koju ima HONOR u vezi sa budućnošću mobilne tehnologije, ponosni smo na uspostavljena industrijska partnerstva, koja su pomogla razvoju ovog pametnog telefona, kao i na napore našeg tima za istraživanje i razvoj, koji je doprineo tome da se HONOR vrati na tržište, sa tehnologijom koje nije viđena do sada”, dodao je.

Vrhunski dizajn za impresivno iskustvo gledanja i vrhunsku otpornost

HONOR Magic3 pruža vrhunsko iskustvo i vrhunski dizajn, čemu doprinose 89° super zakrivljeni ekran i ultra tanki okviri, koji omogućavaju neverovatno iskustvo gledanja. 10-bitni displej sa 1.07 milijardi boja, koji podržava HDR 10+ sertifikaciju, omogućava korisnicima da uživaju u živopisnijim bojama i detaljnom vizuelnom prikazu.

Izvanredan HONOR Magic3 Pro+ sa super zakrivljenim nano kristalnim štitom i kućištem od nano keramike predstavlja napredak u dizajnu pametnih telefona, pružajući korisniku vrhunski kvalitet, otpornost i izdržljivost. HONOR Magic3 Serija je sertifikovana sa IP68 (dostupna u verzijama Pro i Pro+) otpornošću na vodu i prašinu, garantujući time zaštićenost kućišta telefona i vodootpornost na dubini do 1,5 m u trajanju do 30 minuta.

HONOR Magic3 Serija je opremljena izvanrednom kamerom koja je nazvana “The Eye of Muse”, i koja simboliše savršeni spoj umetnosti i tehnologije i ima konkavnu površinu koja omogućava da izvor svetlosti optimizuje performanse i pruži korisnicima mogućnost da uživaju u superiornoj fotografiji. HONOR Magic3 Pro+ odaje počast klasičnoj strukturi zatvarača kamere, te ima jedinstven šestougaoni dizajn koji korisnicima pruža osećaj ravnoteže i harmonije.

Revolucionarno fotografsko iskustvo uz napredni HONOR Image Engine i više kamera

Uzdižući akreditive HONOR-a za fotografiju na potpuno novi nivo, HONOR Magic3 serija opremljena je novim HONOR Image Engine-om, naprednim sistemom za fotografisanje unapređenim veštačkom inteligencijom, koji svaki put omogućava visokokvalitetne i zapanjujuće slike. HONOR Magic serija

opremljena je najboljim fotografskim uređajima, dok je HONOR Magic3 Pro+ telefon opremljen čak sa četvorostrukom kamerom, koja sadrži monohromatsku kameru od 64 megapiksela, širokougaonu kameru od 50 megapiksela, 126° ultra širokougaonu kameru od 64 megapiksela i periskopsku telefoto kameru od 64 megapiksela, omogućavajući na taj način korisnicima da naprave neverovatne fotografije bez obzira na to šta snimaju.

Širokougaona kamera od 50 megapiksela ima ultra veliki senzor u boji od 1/1.28 inča i auto fokus sa Full Pixel Octa Phase detekcijom (PD), zahvaljujući čemu imamo živopisne boje i mogućnost snimanja pokretnih objekata uz prikaz izuzetnih detalja. Telefotokamera od 64 megapiksela ima 3.5x optički zum i digitalni zum do 100x, omogućavajući korisnicima snimanje visokokvalitetnih fotografija izdaleka. Podržani optičkom stabilizacijom slike (OIS), korisnici mogu da kreiraju jasne fotografije čak i bez stativa. Ultraširokougaoni objektiv 126 ° od 64 megapiksela, uparen sa objektivom sa optičkim zumom od 7P, predstavlja HONOR-ovu širokougaonu kameru najveće rezolucije, omogućavajući šire vidno polje sa minimiziranim izobličenjem perspektive savršeno prikazujući zgrade i znamenitosti u zadivljujućoj jasnoći. Kada su makro snimci u pitanju, korisnici mogu da snime neverovatne detalje sa blizine od čak 2.5 cm.

Pametni telefon koji pruža iskustvo kinematografske videografije

HONOR Magic3 serija je prvi ikada IMAX® ENHANCED pametni telefon. Telefon takođe dolazi sa AI filmskim efektima koji omogućavaju doživljaj boja kao na filmskom ekranu. Serija HONOR Magic3 omogućava Magic-Log i 3D LUT (Look Up Table) video mogućnosti. Format koji se obično koristi za snimanje profesionalnih filmova, ovog puta omogućava korisnicima da poboljšaju svoje video zapise profesionalnim tonovima boja i zadivljujućim vizuelnim sadržajima u HDR jasnoći. Filmski 3D LUT-ovi pomažu korisnicima u stvaranju nijansi boja koje odgovaraju bioskopskom kvalitetu slike.

Pružajući korisnicima veću slobodu u kontroli i podešavanju boja bez umanjenja kvaliteta slike, HONOR se udružio sa renomiranim holivudskim koloristom, Bryan-om Mamahan-om, u stvaranju osam ekskluzivnih LUT-ova inspirisanih klasičnim filmovima. Koristeći moć veštačke inteligencije, serija HONOR Magic3 preporučuje LUT na osnovu scenarija snimanja, osiguravajući stvaraocima sadržaja da svoje veštine snimanja videa podignu na viši nivo. Serija Magic3 može da snima 4K HDR sadržaj i ima tri svestrano usmerena mikrofona za jasno snimanje zvuka, čime se dodatno obezbeđuje poboljšan kvalitet slike i zvuka.

Moćan skup čipova i nadograđeni hardver za poboljšane performanse

Pružajući revolucionarnu vodeću efikasnost i performanse, kao i poboljšanu računarsku moć veštačke inteligencije, serija HONOR Magic3 dolazi opremljena novom mobilnom platformom Snapdragon® 888 Plus 5G. HONOR je među prvim proizvođačima (OEM) koji je lansirao pametni telefon sa Snapdragon 888 Plus procesorom. U poređenju sa Snapdragon 888, novi čipset nudi unapređenje u vidu CPU i AI računarstva. Čipset poboljšava AI računanje što za rezultat ima do 32 TOPS -a i povećava performanse AI-a za 20%.

Kao dopuna čipsetu, serija HONOR Magic3 poseduje OS Turbo X, koji je prvi put prebačen u čipset Snapdragon 8 serije. Sadrži mehanizam sa malim kašnjenjem, mehanizam protiv zastarevanja, pametni memorijski mehanizam koji poboljšava tečnost rada, sprečava zastarivanje i omogućava da više aplikacija bude aktivno istovremeno u pozadini. Dizajnirana da podstakne igračke performanse, serija HONOR Magic3 dolazi sa GPU Turbo X tehnologijom grafičkog ubrzanja, primenjujući optimizacije koje smanjuju potrošnju energije i poboljšavaju performanse. Zajedno sa superprovodljivom tehnologijom heksagonalnog grafena, temperature se smanjuju, što dovodi do uopšteno stabilnijeg i ugodnijeg igračkog iskustva. Zahvaljujući LINK Turbo X, najsavremenijoj tehnologiji, serija HONOR Magic3 uspešno koristi Wi-Fi i mobilnu mrežu kako bi isporučila najveću brzinu preuzimanja od 6,1 Gbps, trenutno najbržu dostupnu brzinu preuzimanja kada su mobilni telefoni u pitanju.

Performanse HONOR Magic3 serije takođe su dobro prepoznate od strane industrijskih partnera kompanije HONOR. “HONOR je zaista inovativna kompanija sa dubokim korenima u tehnologiji.” Kaže Cristiano Amon, predsednik i izvršni direktor kompanije Qualcomm Incorporated.

„Ova tehnička osnova pomogla je u stvaranju okruženja za saradnju i poverenje između naših kompanija. Omogućili smo vam da u potpunosti iskoristite snagu Snapdragon 888 Plus kako biste doživeli najbolje Android iskustvo kroz novu HONOR Magic3 seriju”, dodao je on.

Izuzetno dug životni vek baterije i vrhunske mogućnosti brzog punjenja

Zahvaljujući bateriji od 4600mAh, HONOR Magic3 serija ne zahteva često punjenje uređaja. HONOR Magic3 serija podržava tehnologije HONOR SuperCharge na 66W ili SuperCharge Wireless na 50W. Magic3 Pro i Magic3 Pro+ se takođe mogu koristiti kao eksterna baterija za punjenje drugih uređaja zahvaljujući opciji Wireless Reverse Charge.

Unapređene funkcije privatnosti i bezbednosti sa Smart IA

Privatnost je jedan od najviših prioriteta HONOR-a. Tome svedoči činjenica da je HONOR Magic3 serija telefona unapređena sigurnosnim opcijama, uključujući prednju 3D ToF kameru za 3D Face ID otključavanje, čime se obezbeđuje visok nivo sigurnosti pri korišćenju opcije prepoznavanja lica, kako biste pristupili svom pametnom telefonu.

Radi unapređenog korisničkog iskustva, na HONOR Magic3 seriji uređaja su optizovane različite postavke koje mogu da unaprede svakodnevni život. Pametne nadogradnje uključuju UX iskustvo, Smart Travel opciju, poboljšanje sigurnosti i privatnosti, kao i Mobile Working opciju, zahvaljujući čemu korisnici imaju mogućnost da efikasno upravljaju svojim poslovnim, ali i svakodnevnom životom.

Boja, cena i dostupnost

Inspirisan magičnim bojama neba pred sumrak i u svitanje – kada su najbolji trenuci za fotografisanje i snimanje, HONOR Magic3 po početnoj ceni od 899 evra, pored klasične crne i bele boje, stiže u bojama Golden Hour i Blue Hour, sa kućištem od veštačke kože. HONOR Magic3 Pro, sa početnom cenom od 1099 evra, dolazi u crnoj, beloj i Golden Hour boji, dok se HONOR Magic3 Pro+, sa početnom cenom od 1499 evra, može naći u crnoj i beloj keramičkoj varijanti, koja pruža istovremeno vrhunski i klasičan osećaj i izgled.

HONOR Magic3 serija će prvo biti dostupna u kontinentalnom delu Kine. Uskoro će biti objavljeno više informacija o tome kada će biti dostupna na ostalim tržištima.

Za više informacija posetite HONOR sajt www.hihonor.com/rs/

Podelite s prijateljima

Tweet