HONOR predstavio HONOR Magic V, svoj prvi savitljivi telefon

Globalni tehnološki brend HONOR najavio je lansiranje HONOR Magic V, svog prvog 5G savitljivog telefona koji se može pohvaliti vodećim dizajnom u industriji, revolucionarnim ekranom i dinamičkim performansama koje pokreće potpuno novi Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 čipset.

Sa naprednom ultratankom šarkom koja podseća na kapljicu vode, širim spoljašnjim ekranom i najnovijim Magic UI 6.0 korisničkim interfejsom zasnovanim na Android 12 operativnom sistemu, HONOR Magic V donosi veliki iskorak u inovativnom dizajnu savitljivih pametnih telefona, sa nizom funkcija koje ga izdvajaju od postojećih sličnih uređaja na tržištu. Napredni dizajn šarki smanjuje bilo kakve prevoje ili neravnine na ekranu koje bi smetale pri korišćenju telefona. HONOR Magic V će biti dostupan u Kini po ceni od 9.999 juana.

„Oduševljeni smo što predstavljamo naš prvi 5G savitljivi flegšip model, HONOR Magic V, koji demonstrira našu ekspertizu, inovacije koje smo uveli u dizajn, kao i našu posvećenost da korisnicima obezbedimo najbolje iskustvo u klasi. HONOR ima snažne ambicije da postane brend pametnih telefona sa najboljim performansama na tržištu premijum savitljivih uređaja i uvereni smo da će naš prvi flegšip savitljivi model biti veoma konkurentan u poređenju sa postojećim modelima“, rekao je George Zhao, izvršni direktor kompanije HONOR Device Co, Ltd.

Simetričan ekran bez nabora

Dizajniran korišćenjem napredne tehnologije šarki koja je najtanja u poređenju sa sličnim proizvodima na tržištu, HONOR Magic V ima simetričan dizajn, obezbeđujući korisničko iskustvo koje postavlja nove standarde u industriji savitljivih telefona.

HONOR Magic V ima 6,45-inčni zakrivljeni OLED ekran od 44° kada je preklopljen, postižući širi odnos stranica od 21,3:9 koji ga izdvaja od drugih savitljivih uređaja na tržištu. Ovo telefon čini izuzetno lakim za upotrebu, jer ekran funkcioniše kao tradicionalni pametni telefon, umesto da izgleda dugačko i usko. Opremljen inovativnom šarkom, HONOR Magic V se otvara do izuzetno širokog ekrana od 7,9 inča bez nabora, pružajući impresivnije iskustvo nalik tabletu koje je idealno za gledanje sadržaja, obavljanje više zadataka i povećanje produktivnosti tokom rada.

Ekrani na HONOR Magic V podržavaju 100% DCI-P3 raspon boja i isporučuju do 1,07 milijardi boja, omogućavajući korisnicima da uživaju u širokom spektru zadivljujućih boja i vizuelnih prikaza sa živopisnom jasnoćom. Sa brzinom osvežavanja ekrana do 120Hz, gledaocima je zagarantovano impresivno zabavno iskustvo bez obzira na to da li gledaju filmove, surfuju internetom ili igraju igrice. HONOR Magic V je prvi savitljivi pametni telefon koji je dobio IMAX Enhanced sertifikat.

Napravljen od legure titanijuma visoke čvrstoće, tečnih metala cirkonijuma i ugljeničnih vlakana visoke čvrstoće koji smanjuju gustinu uređaja, HONOR Magic V je izuzetno lagan i uravnotežen kada se drži na dlanu, omogućavajući korisnicima da istraže njegov puni potencijal i funkcionalnost, bilo da je presavijen ili rasklopljen.

Dinamičke performanse koje pokreće potpuno novi Snapdragon 8

HONOR Magic V je prvi savitljivi pametni telefon koji pokreće potpuno novi Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 5G procesor, koji obezbeđuje izvanredne performanse. Podržan najnovijim Adreno GPU, HONOR Magic V donosi povećanje GPU performansi od 30 procenata u poređenju sa prethodnom generacijom, omogućavajući veću produktivnost pri većim brzinama. HONOR Magic V je takođe opremljen sa 12GB RAM memorije i 256GB skladišnog prostora, što povećava ukupnu brzinu obrade i kapacitet skladištenja.

Osiguravajući da korisnici mogu da uživaju u neprekidnom povezivanju i mrežnim performansama kada se prebacuju sa Wi-Fi mreže na mobilnu mrežu, HONOR Magic V podržava novi LINK Turbo X, nudeći neverovatne brzine preuzimanja.

HONOR Magic V poseduje inteligentni sistem hlađenja koji se sastoji od najnovije treće generacije grafena i AI inteligentnog sistema upravljanja toplotom za efikasnije hlađenje telefona uz održavanje efikasnosti.

Revolucionarni sistem kamera

HONOR u svom novom uređaju HONOR Magic V nastavlja da unapređuje sisteme kamera, koji ima niz od četiri kamere sa zadnjom AI kamerom od 50MP i prednjom kamerom od 42MP koje donose zapanjujuće fotografije i video snimke u tri režima – noć, HDR, zoom. HONOR Image Engine, napredni sistem za obradu slika koji koristi veštačku inteligenciju, HONOR Magic V telefonu obezbeđuje kreiranje najboljih fotografija u klasi, bez obzira na to gde se nalazite ili šta snimate.

Debitovanje HONOR Magic UI 6.0 za personalizovanije korisničko iskustvo

Predstavljajući najnoviji HONOR Magic UI 6.0 korsnički interfejs, koji je zasnovan na Android 12 operativnom sistemu, HONOR Magic V nudi niz unapređenih, prilagođenih funkcija za obezbeđivanje inteligentnog korisničkog iskustva. Magic UI 6.0 donosi HONOR AI Engine, Magic Live. Kroz svest o kontekstu i predviđanju profila korisnika, Magic Live obezbeđuje HONOR Magic V telefonu mogućnost da funkcioniše kao lični asistent, inteligentno učeći navike i ponašanja korisnika kako bi pružio prilagođene preporuke, na primer, podsetnike prilikom putovanja za check-in i kapije za bording. Magic Live će postati još inteligentniji u budućnosti, podržavajući korisnika u scenarijima kao što su kancelarijski rad, učenje, zdravlje i fitnes, životni stil i još mnogo toga.

Pored toga, HONOR Magic V ima opciju Multi-Windows koja ekranu dozvoljava da se „podeli” na više prozora i omogućava korisnicima da istovremeno uživaju u različitim tipovima sadržaja koje mogu da prilagođavaju svom željenom stilu. Zahvaljujući svom AI sistemu, HONOR Magic V automatski otkriva i preporučuje sadržaj za više prozora na osnovu upotrebe, omogućavajući poboljšanu personalizaciju i zabavu.

Unapređenje privatnosti i bezbednosti

Opremljen dvostrukim bezbednosnim sistemom (HTEE+QTEE), HONOR Magic V će moći da ispuni bezbednosne zahteve za broje važne usluge. HONOR Magic V takođe ima nezavisni sigurnosni čip za obezbeđivanje maksimalne sigurnosti kada je reč o lozinkama i biometriji.

Ultra-dugi vek trajanja baterije i poboljšano brzo punjenje

Uz dual-circuit dizajn baterije, HONOR Magic V se napaja baterijom od 4.750mAh koja obezbeđuje celodnevnu upotrebu. HONOR Magic V podržava HONOR SuperCharge od 66W, što omogućava da se baterija napuni do 50 procenata u roku od samo 15 minuta.

Boja, cene i dostupnost

HONOR Magic V je dostupan u tri zapanjujuće boje – Black, Space Silver i Burnt Orange, a korisnicima u Kini će biti dostupan od 18. januara po ceni od 9.999 juana za 12+256GB verziju, odnosno 10.999 juana za 12+512GB verziju.

