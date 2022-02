HONOR promocija za Dan zaljubljenih

Dan zaljubljenih nije tek kao svaki drugi dan, on predstavlja ljubav i sve ono što osećamo prema dragim osobama. HONOR zna da je to idealan trenutak da se ljubav proslavi kako dolikuje i zato je spremio sjajnu akciju – uz svaki kupljeni H50 ili H50 Lite telefon dobija se i pametna narukvica. Promocija traje od 11.2. do 18.2. u maloprodajnim objektima ovlašćenih partnera Gigatron, Tehnomedia, CT Shop, Dr Techno i 3G, dok će kod partnera Tehnomanija i Win Win akcija trajati od 12.2. do 18.2.

Tokom HONOR nedelje ljubavi, svi koji kupe HONOR 50 ili HONOR 50 Lite pametni telefon kod navedenih partnera dobijaju i sjajan dodatak svakodnevnom životu – pametne narukvice HONOR Band 6 ili HONOR Band 5.

HONOR 50 predstavlja savršen spoj tehnologije i dostupan je u tri boje, Frost Crystal, Emerald Green i Midnight Black. Zahvaljujući prednjoj kameri od 32MP sa uglom gledanja od 90o, korisnici mogu da naprave savršene selfije i video zapise, a telefon se može pohvaliti profesionalnom četvorostrukom zadnjom kamerom koja ima glavnu kameru od 108MP, širokougaonom kamerom od 8MP, makro kamerom od 2MP i dubinskom kamerom od 2MP, što korisnicima omogućava snimanje fotografija i video zapisa sa izuzetno jasnom slikom i prelepim detaljima, čak i noću.

Zahvaljujući bateriji od 4.300mAh, HONOR 50 može lako da podrži celodnevnu neprekidnu upotrebu. Uređaj poseduje tehnologiju HONOR SuperCharge od 66W, koja omogućava da se baterija napuni do 70% u roku od samo 20 minuta pomoću punjača koji ide uz telefon.

Ono što će obradovati sve jeste da se uz kupovinu HONOR 50 modela na poklon dobija HONOR Band 6 pametna narukvica. Poseduje zapanjujući 1,47-inčni AMOLED ekran, kao i funkcije pomoću kojih možete dobiti sveobuhvatan pregled vašeg zdravlja, ali i pratiti vaše fizičke aktivnosti. Sa baterijom koja traje do 14 dana, HONOR Band 6 je savršena kombinacija inovativnog stila i sjajne tehnologije.

Što se tiče HONOR 50 Lite modela, opremljen je baterijom velikog kapaciteta od 4300mAh, SuperCharge tehnologijom za brzo punjenje baterije od 66W i HONOR FullView ekranom od 6,67 inča. Pruža izvanrednu brzinu punjenja, impresivno iskustvo gledanja i funkcije zaštite očiju. Pored toga, HONOR 50 Lite poseduje četvorostruku kameru od 64MP, uključujući glavnu kameru od 64MP, širokougaonu kameru od 8MP, makro kameru od 2MP i dubinsku kameru od 2MP. Tokom HONOR nedelje ljubavi, svi koji kupe HONOR 50 Lite model, na poklon će dobiti HONOR Band 5 pametnu narukvicu.

HONOR Band 5 ima AMOLED Full Colour ekran veličine 0,95 inča, prati otkucaje srca tokom celog dana, a takođe poseduje i nekoliko sportskih i fitnes režima za rad, kao i osam različitih interfejsa ekrana, koji se mogu podešavati. Uz bateriju koja traje do 14 dana, nećete morati da svakodnevno razmišljate o tome.

Iskoristite priliku i od 11.2. do 18.2. kod partnera Gigatron, Tehnomedia, CT Shop, Dr Techno i 3G, odnosno od 12.2. do 18.2. kod partnera Tehnomanija i Win Win, možete da dobijete dva HONOR uređaja po ceni jednog.

