HONOR u Kini predstavio HONOR Magic Vs preklopni telefon i Honor 80 seriju

Globalni tehnološki brend HONOR je u Kini predstavio HONOR Magic Vs model, kao i HONOR 80 seriju. HONOR Magic Vs pomera standarde industrije u dizajnu, ekranu, performansama i korisničkom iskustvu, čineći ga idealnim saputnikom kako za posao tako i za zabavu. Podržavajući kreativne korisnike da ispune svoj kreativni potencijal, HONOR 80 serija predstavlja najnovije pametne telefone u okviru moderne N-serije, koja se može pohvaliti unapređenim mogućnostima video snimanja i fotografije.

„Oduševljeni smo što predstavljamo našu sledeću generaciju sklopivog flegšip telefona, HONOR Magic Vs, koji objedinjuje revolucionarne inovacije i izuzetno korisničko iskustvo u elegantan i moderan dizajn. HONOR Magic Vs će biti naš prvi sklopivi flegšip model koji će se pojaviti na inostranim tržištima i uvereni smo da će doneti ogroman napredak, transformišući način na koji ljudi širom sveta koriste svoje pametne telefone. “ rekao je George Zhao, izvršni direktor kompanije HONOR Device Co,Ltd.

Sklopivi telefon, vodeći u industriji, sa revolucionarnim dizajnom šarki

HONOR Magic Vs je tanak 12,9 mm kada je sklopljen i težak samo 261g, što ga čini trenutno najlakšim sklopivim pametnim telefonom u industriji i jednostavnim za nošenje. HONOR Magic Vs dolazi sa velikom baterijom kapaciteta od 5.000 mAh, za celodnevno korišćenje, koja je trenutno najveća baterija u kategoriji sklopivih telefona. Pametni telefon HONOR Magic Vs poseduje simetričan dizajn i premijum izgled. Zahvaljujući sofisticiranom dizajnu šarki, HONOR Magic Vs se preklapa ne ostavljajući prostor između dva ekrana, a kada je rasklopljen na ekranu nema nabora.

HONOR Magic Vs ima super laganu šarku bez zupčanika, izlivenu iz jednog dela, što drastično smanjuje broj komponenti strukture šarki sa 92 na 4. Ova tehnologija istovremeno omogućava izdržljivost i čvrstinu i doprinosi da telefon bude izuzetno tanak i lagan. Napravljen od materijala korišćenih u vazduhoplovstvu, šarka kod HONOR Magic Vs modela može da izdrži preko 400.000 preklapanja, što je ekvivalentno korišćenju više od deset godina sa 100 preklapanja dnevno, stvarajući nove standarde u dizajnu sklopivog pametnog telefona.

Veliki dvostruki ekran za izuzetno iskustvo gledanja

Nadmašujući postojeće sklopive uređaje koji često dolaze sa dugim i uskim spoljnim ekranom, HONOR Magic Vs poseduje ekran od 6,45 inča kada je preklopljen. Odnos širine i visine je 21:9, a odnos ekrana prema kućištu iznosi 90%. Ovo omogućava korisnicima jasan pregled sadržaja i unos teksta sa izuzetnom lakoćom. Kada se rasklopi, HONOR Magic Vs pruža iskustvo poput tableta sa širokim unutrašnjim ekranom od 7,9 inča koji pruža više prostora na ekranu – idealan za korisnike koji obavljaju više zadataka.

HONOR Magic Vs podržava 100% DCI-P3 raspon boja i do 1,07 milijardi boja, omogućavajući korisnicima da uživaju u zadivljujućim vizuelnim prikazima. Sa brzinom osvežavanja ekrana do 120Hz, zagarantovano je impresivno iskustvo – bilo da gledaju filmove, pretražuju internet ili igraju igrice.

HONOR Magic Vs poseduje funkciju Dynamic Dimming koja prilagođava osvetljenost ekrana na inteligentan način kako bi se smanjilo naprezanje očiju izazvano dugim gledanjem u ekran. Takođe, HONOR Magic Vs donosi potpuno novu funkciju – Circadian Night Display, koji efikasno smanjuje negativne efekte plave svetlosti i pomaže korisnicima da poboljšaju kvalitet sna i budu energičniji i produktivniji tokom dana. Oba ekrana HONOR Magic Vs telefona opremljena su tehnologijom PWM zatamnjivanja od 1920Hz koja smanjuje treperenje ekrana, obezbeđujući udobno iskustvo gledanja čak i u situacijama kada je slabo osvetljenje.

Računarska fotografija i poboljšano audio iskustvo

HONOR Magic Vs poseduje trostruki sistem kamere koji se sastoji od glavne kamere od 54MP IMX800, ultra-široke i makro glavne kamere od 50MP i kamere od 8MP sa 3X optičkim zumom, omogućavajući korisnicima da kreiraju vrhunsku fotografiju i video snimak sa mnogo detalja. Zahvaljujući tehnologiji HONOR Image Engine, koja se bazira na veštačkoj inteligenciji, HONOR Magic Vs se može pohvaliti najboljim performansama računarske fotografije u svojoj klasi, stvarajući slike visokog kvaliteta u svim uslovima.

Vrhunske performanse za celodnevnu upotrebu

Pokrenut moćnim procesorom Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 Mobile Platform, HONOR Magic Vs donosi vrhunske performanse premijum telefona. Uz poboljšane GPU i CPU performanse i sa većom energetskom efikasnošću, ovaj telefon omogućava brže i jednostavnije korisničko iskustvo. Takođe, opremljen je sa 8GB RAM-a i 256GB skladišnog prostora ili 12GB RAM-a i 256/512GB skladišnog prostora, povećavajući brzinu obrade podataka i skladištenja.

HONOR Magic Vs poseduje HONOR SuperCharge od 66W, koji omogućava da se baterija u potpunosti napuni do 100% u roku od 46 minuta.

Dual-TEE bezbednost za poboljšanu sigurnost

HONOR Magic Vs poseduje bezbednosni sistem Dual TEE (Trusted Execution Environment), razvijen u saradnji sa Qualcomm-om koja nudi visok nivo privatnosti i sigurnosti korisnicima. Podržan najnovijim MagicOS 7.0 koji je zasnovan na Android12 operativnom sistemu, HONOR Magic Vs donosi niz unapređenih pametnih funkcija za multi-tasking i produktivnost do maksimuma.

HONOR 80 serija – novi saputnik za sve ljubitelje vlogovanja

HONOR 80 serija, koja se sastoji od HONOR 80 Pro i HONOR 80 modela, podiže vlogovanje na potpuno novi nivo. Prva u industriji AI Vlog Master funkcija pomaže da se tačno identifikuju uslovi snimanja i tako preporučuje režim snimanja koji najbolje odgovara – uključujući Macro Night, Portret, Solo Cut, Multi-Video i HDR Video koje nude besprekorno iskustvo fotografisanja. Opremljen HONOR Image Engine tehnologijom, HONOR 80 serija poboljšava obradu fotografija i prilagođava je različitim uslovima osvetljenja kako bi bile živopisnije.

Za izuzetna fotografska iskustva, HONOR 80 serija ima najbolju u klasi Ultra-clear glavnu kameru od 160MP, koja se može pohvaliti velikim senzorom od 1/1,56 inča sa pikselom od 2,24 µm koji „hvata” više svetla, kreirajući fotografije visokog kvaliteta prožetim detaljima, čak i u uslovima slabog osvetljenja.

HONOR 80 Pro pokreće procesor Qualcomm 8+ Gen 1 Mobile Platform. Ovaj telefon poseduje veliku bateriju od 4.800 mAh. Koristi najnoviji MagicOS 7.0 za pružanje performansi na nivou flegšip modela za poboljšano korisničko iskustvo.

HONOR Magic Vs od danas je dostupan korisnicima u Kini u zapanjujućim bojama: Orange, Cyan i Black.

HONOR 80 serija od danas je dostupna korisnicima u Kini u četiri moderne boje uključujući Ripple Blue, Sunrise Pink, Emerald Green i Midnight Black.

Podelite s prijateljima

Tweet