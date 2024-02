Horizon Forbidden West stiže za PC 21. marta

Još jedna bivša PlayStation 5 ekskluziva uskoro stiže na PC. Već neko vreme je poznato da će Horizon Forbidden West biti Sony-jev sledeći naslov koji će napraviti skok, a sada je kompanija otkrila da će PC verzija igre biti objavljena 21. marta.

Sony koristi prilike za dodatnim prihodom

Ovo je kompletno izdanje igre, koje uključuje prošlogodišnju ekspanziju Burning Shores. Takođe ima gomilu dodatnih funkcija za PC, uključujući podršku za ultra-široki ekran, otključane brzine kadrova, DirectStorage i NVIDIA DLSS 3, AMD FSR i Intel tehnologije povećanja. Prilagođene grafičke opcije su vam na raspolaganju i možete podesiti kontrole miša i tastature kako god želite. I

Sony je doneo nekoliko svojih igara visokog profila na PC tokom poslednjih nekoliko godina jer juri više mogućnosti za dodatni prihod. Horizon Zero Dawn, Days Gone, God of War, Spider-Man, Spider-Man: Miles Morales i The Last of Us Part 1 su među naslovima koji su se pojavili na PC-u.

Izvor: Engadget

