HP potpisao ugovor sa Totenhemom za opremanje novog stadiona

Fudbalski tim Tottenham Hotspur je potpisao ugovor da američka tehnološka kompanija HP postane zvanični dobavljač računarskog hardvera i uređaja za štampanje na njihovom novom stadionu. U periodu između 1995. i 1999. godine, Hewlett Packard je bio sponzor londonskog Totenhema, a to partnerstvo je obnovljeno i 2013. godine. 2014. godine je taj ugovor istekao, a kasnije se HP razdvojio, na biznis IT kompaniju Hewlett Packard Enterprise (HPE), dok je kompanija za hardver nazvana HP Inc. Obe kompanije su potpisale odvojene ugovore i počele ponovnu saradnju sa “mamuzama” u njihovoj novoj eri na novom stadionu.

Novi stadion još uvek nema ime, ali već se tvrdi da će biti jedan od tehnološki najrazvijenijih stadiona na svetu. Nova arena će imati LED signalizaciju, Wi-Fi pristup, desktop i laptop računare, POS sisteme, “click and collect” narudžbine za piće i hranu i drugu opremu. Na američkim stadionima ovakve inovacije već postoje, a u Evropi se polako usvajaju.

POS (Point Of Sale) terminali će raditi po HP modelu uređaj kao usluga (Device as a Service- DaaS), i obezbediti Spursima trenutnu hadversku analizu i mogućnost proaktivnog upravljanja uređajima. Prema HP-u, to će obezbediti klubu bolju analizu i detektovanje potencijalnih problema pre nego što se oni dogode i uz to sprovodi korektivne mere kako bi se izbegao zastoj.

Analiza podataka će se koristiti da bi se saznalo što više o ponašanju navijača, kako bi ih ohrabrili da više troše novac i vreme na stadionu, dok će stvarati prostor i za targetirani advertajzing. HPE će obezbediti pozadinsku infrastrukturu, kao što su prekidači, pristupne tačke i softver, kao i prodaju karata i sigurnosne sisteme. Kao oficijalni snabdevač, HP Inc. će obezbediti kompjutere, štampače i druge uređaje koristeći Daas model, pored toga i više od 600 POS sistema na 60 mesta za hranu i piće.

„Kreiranje tehnološke infrastrukture koja može podržati poboljšanje iskustva navijača zahteva uređaje koji mogu da zadovolje rastuće zahteve svih koji dođu da uživaju na stadionu. Verujemo da nam HP može pomoći da kreiramo ulitimativno iskustvo za svakog posetioca našeg doma“ rekao je Matthew Collecott, finansijski direktor Tottenhama.

Stadion ima kapacitet 62.062 mesta, i trebalo je da prvi put otvori svoja vrata posetiocima 15. septembra za utakmicu protiv Liverpool-a, međutim to će se ipak odložiti, i najavljuje se da će otvaranje biti 26. oktobra za meč protiv Mančester Sitija. Tottenahm je na svom Twitter nalogu postavio da će njihovi navijači moći da vide stadion u novoj EA Sports FIFA 19.

Izvor: Forbes

Podelite s prijateljima

Tweet