Sa Žanom Poliakov na (Aj) Ti – “Živimo u doba multi-univerzuma”

Spisateljica Žana Poliakov već duži niz godina uređuje svoj život pretvarajući ga u umetničko delo. Dramska umetnica po vokaciji, pionir je internet komunikacija, pa sve radi bežičnim putem. Proučava pitanja digitalnog doba razvijajući sopstveni koncept vizuelne komunikacije koji predstavlja u svojoj cyberkuhinji – www.cyberkuhinja.com. Usvojila je blog od samih početaka te vrste internet aktivnosti, ali ga naziva journalogue. Autor je devet knjiga koje svojim prepoznatljivim dvojezičnim (srpsko-engleskim) stilom pisanja postaju inspiracija čitaocima širom regiona.

Bila je urednica Sensa magazina od osnivanja, kao i B92 Život portala. Piše kolumnu za časopis „Lepota i zdravlje“. Jedna je od osnivača umetničke asocijacije “Remont“. Izlagala je na više grupnih izložbi širom planete, kao i dva puta na Oktobarskom Salonu u Beogradu. Tim povodom eksperimentisala je sa ambijentalnim instalacijama, igrajući se odnosima razuma i osećajnosti, privatnog i javnog.

Putem svog mentorship programa, već nekoliko godina pomaže neafirmisanim autorima da napišu svoju prvu knjigu. Živi i radi van grada, u kući koju naziva „creative rehab“ gde okuplja ekipu koja želi da razvije svoje kreativne ideje u svim sferama umetnosti. Tokom zime seli se u toplije krajeve (Indija, Bali) gde nastavlja sa kreativnim radom. Za pcpress.rs otkriva da u svetu virtuelne stvarnosti nije sve logično, nešto je i magično.

Šta je u digitalnom dobu must have? Kreacija ili inovacija?

Kreativnost je kada stvari koje već znamo i koje su već stvorene samo posložimo, posmatramo ili počnemo da koristimo drugačije. U digitalnom dobu, rekla bih da je percepcija sve. Način na koji izaberemo da posmatramo svet, kreira svet koji živimo.

Da li smo sa pojavom društvenih mreža postali besmrtni?

Ne bih rekla. Mislim da nas danas više muči to što smo beznačajni i što sve više uviđamo da smo putnici kroz vreme. Pomisao da smo ovde samo u prolazu, privremeni stanovnici zemlje i svoga tela. Prema nekim teorijama, duše nam jesu besmrtne i samo menjamo tela. Ne znam šta nas više plaši, ideja da smo besmrtni ili da smo privremeni.

Omiljene aplikacije koje te zabavljaju ovog leta?

Zabavlja me jedna devojka koja radi na mojim aplikacijama – soulfood za svaki dan ili soulfood za 365 dana.

Knjiga „Lovemarks“ postala je bestseler. Kakav je put od očaranosti do zbunjenosti?

Zbunjenost je naš spas, pisala sam često. Ona nas tera da se preispitujemo, da istražujemo i isprobavamo, kopamo po sebi, posmatrajući svet oko sebe. Lovemarks je izašla pre skoro deceniju nakon nekih mojih istraživanja. Digitalno doba se tek zahuktavalo i tad smo još uvek bili očarani i zbunjeni… Danas mi se čini da smo u vremenu Velike Konekcije (The Great Connection) malo postali apatični. Konektovani smo sa svima ali najmanje sa sobom i tu nam opet dolaze neke knjige kao jedan od “puteva“.

Živimo li u doba dualizma balansirajući između online i offline sveta?

Živimo u doba multi-univerzuma. Ono što primećujem je da mi kreiramo neke svoje paralelne univerzume. Zvuči kao science fiction ali to je sada science fact. Svakodnevno, naučnici dolaze do dokaza o tome kako mi kreiramo sopstvenu realnost, kako nam se mozgovi sinhronizuju i čak snimaju snove. Paralelno s tim postoje i pretučene žene, deca koja nemaju izvor pitke vode, cipele i hranu. Potom, ekipa koja se sprema za doomsday community i koja je organizovala svoje self-sustainable domaćinstvo. Eco friendly ili eco chic resorti, korporativni ratnici bez srca. Instagram celebrity, armija iscelitelja, umetnici koji jedva preživljavaju ali i oni koji nekim čudom zarađuju milione i svi ih obožavaju. Reality programi koji nemaju veze sa realnošću, ljudi koji žive off the grid van bankarskog, medijskog i korporativnog sistema… Vidite li koliko je tu paralelnih svetova?

Organic or junk food?

Jedem organsku hranu, ne previše i uglavnom biljke. If it comes from a plant, eat it, if it was made in a plant, dont. Ali, to ne znači da ne isprobam svašta nešto, čisto iz radoznalosti, jer to smo mi – čudesni inovatori, kreatori, hemičari i alhemičari.

Kada kažeš da je Healing Arts koncept umetnosti novog doba. U čemu je tajna?

Bavljenje umetnošću radi umetnosti me ne zabavlja više, niti inspiriše, ali zato Healing Arts… u to sam ušla svim srcem. Pričala sam o tome kako sam ušla u alternativnu medicinu, holističke nauke, spiritualnost, cognitive science, lični razvoj i takve stvari. Nije nikakva tajna.

S obzirom na to da pratiš trendove nove tehnologije. Šta je trenutno in, a šta out?

Sve što je vama zanimljivo, što vas uzbuđuje i čini živim, to je in. Sve drugo je out. Dakle, it is up to you.

