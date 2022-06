HP ugrađuje prvi OLED ekran u svoju Pavilion seriju laptopova

Nakon što je najavio ažuriranje skoro svih svojih Envy i Spectre laptopova, HP je otkrio da takođe ažurira svoju Pavilion liniju novim komponentama i funkcijama. HP Pavilion Plus 14-inčni laptop može da se konfiguriše sa procesorima Intel Core H serije do 12. generacije i sa NVIDIA GeForce RTKS 2050 4G diskretnom grafikom.

HP Pavilion Plus 14-inčni laptop koštaće 799 dolara

Takođe možete izabrati da ga dobijete sa OLED ekranom rezolucije do 2,8K i razmerom 16:10 umesto standardnog LCD-a, koji je prvi za Pavilion liniju. Ako odlučite da ga koristite za igranje igara ili za druge zadatke koji zahtevaju velike resurse, dva ventilatora i dve toplotne cevi laptopa će pomoći da se stvari ohlade. HP je takođe unapredio Pavilion x360 laptop od 14 inča tako da ga možete nabaviti sa procesorima Intel Core U serije do 12. generacije. Model koji može da se rotira za 360 stepeni, takođe može biti opremljen opcionom komponentom Intel 5G. To je HP-ov prvi potrošački laptop sa fizičkim zatvaračem za kameru.

Govoreći o kamerama, oba laptopa dolaze sa kamerom od 5 megapiksela koja ima HP Presence tehnologiju, uključujući AI Noise Removal. Oba takođe dolaze sa dvostrukim zvučnicima Bang & Olufsen. Laptop Pavilion Plus od 14 inča biće dostupan od 25. maja na HP-ovom web sajtu i u prodavcima po početnoj ceni od 799 dolara u space blue, warm gold, mineral silver, tranquil pink i natural silver boji. U međuvremenu, novi Pavilion x360 će biti dostupan ovog leta po ceni od 599 dolara u space blue, pale rose gold i natural silver boji.

Izvor: Engadget

