Huawei 5G kamion u poseti Beogradu

Direktno iz svetskih metropola u Beograd je stigao demonstracioni kamion kompanije Huawei u okviru putujuće izložbe pod nazivom „Lighting Up the Future“. Posetioci izložbe osećali su se kao da zakoračuju u budućnost, jer su imali priliku da se upoznaju sa najnovijim digitalnim izumima, nastalim primenom 5G mreže.

Praktična demonstracija upotrebe 5G tehnologija

Fokus ovogodišnje izložbe u 5G kamionu je demonstracija mogućnosti novih tehnologija koje unapređuju svakodnevni život i poslovanje. Neke od najznačajnijih oblasti koje su predstavljene su: potpuna automatizacija, digitalna komunikacija na multi-cloud-u, novo iskustvo i harmonija u zaštiti životne sredine.

U okviru Tech4All programa, posetioci su mogli da uživaju u zanimljivim zadacima i interaktivnom gejmingu. Rotaciona stolica, volan i pedale, VR naočare i 5G mreža koja kreira minimalnu latenciju i besprekorno povezivanje. Posetioci 5G kamiona imali su priliku i da se pridruže multiplayer trkačkoj igri koja im je pružila nesvakidašnje iskustvo.

Nama se posebno dopala AR (proširena realnost) edukativna primena, gde je pokazano kako se u prostoru ispred korisnika generiše model u skladu sa lekcijom – na primer, ljudsko telo za potrebu izučavanja anatomije – te se potom ide kroz njega po mišićima i organima, uz detaljan opis onoga što se posmatra sa strane. Slično se može primeniti na dinosauruse (doživljaj oživljavanja dinosaurusa u prostoru ispred vas je zaista inspirativan), solarni sistem i tako dalje.

Chen Chen, generalni direktor kompanije Huawei u Srbiji, istakao je da se tehnologije predstavljene na ovogodišnjoj izložbi velikom brzinom razvijaju.

“Potpuna povezanost i digitalizacija postaju naša realnost mnogo pre nego što smo to očekivali. Nove tehnologije poput 5G, veštačka inteligencija i računarstvo u cloud-u rapidno se razvijaju. Ove tehnologije postaće temelj održivog ekonomskog razvoja, jer se njima povećava proizvodnja i produktivnost industrija. Cilj izložbe „Lighting Up the Future“ je da se posetioci direktno upoznaju upravo sa ovim inovativnim tehnologijama i izumima kako bi videli kako funkcionišu i razumeli koliki je njihov značaj za dalji razvoj celokupnog društva”, istakao je Chen Chen.

Zainteresovani su imali priliku da isprobaju i 5G edukativnu aplikaciju zasnovanu na cloud-u i proširenoj stvarnosti. Ona omogućava korisnicima da pristupe korisnim, visokokvalitetnim i značajnim edukativnim sadržajima na bilo kom uređaju bez latencije i uz stabilnu brzu mrežu.

Nakon Beograda, kamion će u narednim danima posetiti i Niš.

