Huawei FreeBuds Pro: Ispunjavajući zvuk

Bežične bubice su u modi. Huawei je definitivno odlučio da bude jedan od predvodnika ovog tržišta. Nakon prošlogodišnjeg iznenađenja i dolaska FreeBuds 3 Bluetooth bubica, ovogodišnja velika ofanziva na audio polju ne iznenađuje. Stigao je FreeBuds Pro, novi udarni model kineskog proizvođača.

Bubice stižu u kutiji ovalnog oblika, a za razliku od prethodnika, ovde praktično nikada nećete doći u situaciju da niste sigurni koja bubica ide u koje ležište. S druge strane, magnet je dosta jači, pa jače drži bubice.

Dizajn i funkcionalnost

Kada je izgled u pitanju, nema svrhe poricati očigledno – ovo je klon Apple AirPods Pro bubica. U tom pogledu nemamo nikakve zamerke, jer su dimenzije i oblik praktično idealni za ono čemu bubice služe. Tu pravimo još jedno (od mnogih) poređenje s FreeBuds 3 – Pro model je nešto većih gabarita i ispunjava uho, a stiže s tri završetka drugačijih dimenzija, kako bi svako mogao da ih prilagodi obliku svojih ušnih školjki.

Prethodnik je bio dosta manjih dimenzija, ali zato nije nudio različite gabarite za svačije uši, i imao je slabiji učinak prilikom poništavanja pozadinske buke pošto je prosto suviše spoljne buke prodiralo u uho. Najzad, na raspolaganju su tri boje – crna, bela, kao i naš favorit – metalik siva.

Specifikacije:

Konekcija: Bluetooth 5.2

Mikrofon: Trostruki mikrofoni

Poništavanje buke: Da, tri režima

Povezivanje: Do dva uređaja istovremeno

Kapacitet baterije:

– Slušalice: 2 x 55 mAh

– Kutija: 580mAh

Punjenje: Do sat vremena; Podržano bežično punjenje

Dužina trajanja Baterije:

– Bez ANC: Do 7 sati jedno punjenje, do 30 sati s kutijom

– Uz ANC: Do 4 sata jedno punjenje, do 20 sati s kutijom

Drajveri: 11 mm

Cena: 26.999 dinara

Takođe je drugačiji kontrolni mehanizam. Za razliku od FreeBuds 3, gde je “pipak bubice” bio osetljiv na dodir i trebalo je samo dodirnuti je kako bi se nešto uradilo (prelazak na narednu pesmu, pauza, (de)aktiviranje pozadinske buke i slično) ovde je potrebno napraviti potez s dva prsta, pritisak nalik na štipanje. Iako je možda isprva čudnovato, u praksi je primetno bolje jer se običan dodir vrlo lako pogrešno protumači, a ovde ćete teško slučajno uraditi nešto što ne želite čim se nakon par minuta naviknete na izdavanje komandi. Pritisnete dvaput za narednu pesmu, tri puta za prethodnu, jednom da (od)pauzirate muziku ili se javite na/prekinete poziv i tako dalje.

Aplikacija za kompletnu funkcionalnost

Kako biste mogli da izvršite mnoštvo finih podešavanja, neophodno je da koristite odgovarajući aplikaciju. U pitanju je Huawei AI Life, koji će otvoriti more opcija kada su ove slušalice u pitanju. Možete apdejtovati firmver (Huawei je inače prilično ažuran po tom pitanju), definisati ekvilajzere, fino podešavati mehanizam poništavanja buke, držati pod kontrolom nivoe baterija u svakoj od bubica i u kućištu…

Možete i da programirate komande, pa da ih prilagođavate svojim željama. Jedan pritisak, dva, tri, sve to ima svoje podrazumevane efekte, ali ih možete promeniti da aktiviraju nešto drugo spram onoga što je Huawei zamislio, ili pak da ih isključite potpuno. Ukoliko ne instalirate AI Life, i dalje imate pristup osnovnim funkcijama iz generičkog Bluetooth menija.

Karakteristike, udobnost

U svakoj od bubica se nalazi baterija od 55 mAh, dok u kutiji imamo bateriju pozamašnog kapaciteta od 580 mAh. U praksi, imamo situaciju da bubice nude do 7 sati reprodukcije bez, odnosno 4 sata s poništavanjem buke, odnosno do 30 sati ukupne reprodukcije bez, te 20 sati sa poništavanjem buke. Kao što vidite, aktiviranje ANC opcije dosta utiče na autonomiju. Naše iskustvo je da ova vremena u praksi mogu da fluktuiraju za do jedan sat, tako da je obećanje autonomije sasvim ispunjeno. Definitivno ćete imati na raspolaganju dosta autonomije, a vredi spomenuti da su ove brojke i u teoriji i u realnosti dosta bolje nego kod prethodnika, FreeBuds 3. Punjenje traje do sat vremena, pod uslovom da punite potpuno praznu kutiju. Možete puniti kutiju USB-C kablom (u pakovanju), kao i bežičnim putem.

Kada govorimo o poništavanju buke, ono radi veoma dobro. Tesno je skopčano s oblikom slušalica, koje odlično ispunjavaju uho, baš kao i tri završetka na vrhu kako biste adekvatno prilagodili njihov oblik svom ušnom kanalu. Postoje tri režima poništavanja buke – Ultra, Cozy i General, koji se donekle razlikuju. Pogađate, Ultra režim će se postarati da poništavanje buke bude maksimalno, a ako želite da se nešto ležernije odnosite prema tome i da pustite određeni nivo buke, imate na raspolaganju još dva režima.

Sam oblik je odličan i slušalice se prilično udobno nose. Sistem provođenja vazduha kroz prednju i zadnju ušnu šupljinu balansira pritisak u uhu unutra i spolja, što pomaže i kod udobnosti i kod sistema poništavanja buke. Bubice su veoma kompaktne i lagane, s masom od svega 6 grama, pa se lako nose i tokom dugog vremenskog perioda.

Pomenuti sistem se oslanja na tri mikrofona koji čine osnovu hibridnog sistema poništavanja buke, zajedno sa senzorom glasa za smanjenje šuma u pozadini. Mikrofoni su – odlični! Generalno, ovo su verovatno najbolje bubice koje možete da koristite za razgovore telefonom, odnosno omiljenim čet aplikacijama. Izuzetno su razgovetne i imaju ogroman domet – i što je bitno, veoma dugo zadržavaju kristalno jasan zvuk, čak i kada se prilično odmičete od telefona i “čačkate” granicu od obećanih deset metara.

FreeBuds Pro možete da povežete sa dva uređaja istovremeno, tako da itekako možete da ih koristite u kombinaciji s različitim uređajima, što funkcioniše sasvim dobro. Koristi se Bluetooth 5.2 tehnologija. Što nas dovodi do pitanja svih pitanja…

Kvalitet zvuka?

I tako dolazimo do onoga što bi u principu uvek trebalo da bude u najbitnijem fokusu, ali kada su bežične bubice u pitanju usled mora različitih karakteristika i parametara nekako uvek ostane za kraj. Govorimo, naravno, o kvalitetu zvuka i audio reprodukcije kada je slušanje muzike u pitanju. Za razgovore smo već konstatovali – FreeBuds Pro slušalice su odlične! Šta s muzikom?

Novi 11-milimetarski drajveri su prilično jasni, ali na naše veliko iznenađenje, i prilično glasni. Zapravo, vrlo smo prijatno iznenađeni kvalitetom zvuka koji ove bubice pružaju. Glasnije su od FreeBuds 3 bubica za čitavu klasu, a po prvi put vidimo da se neke Huawei bubice (ili drugih nespecijalizovanih proizvođača) realno veoma približavaju npr. Sennheiser Momentum True Wireless 2 modelu. Doduše, približavaju im se i cenovno, ali to tako ide.

Utisku pomaže i odlično prijanjanje u uho i pomenuto sjajno uklapanje i ispunjavanje unutrašnjosti, u kombinaciji s odličnim poništavanjem buke. Sveukupno smo veoma zadovoljni kvalitetom zvuka, kao i glasnoćom (što je bila slabija strana prethodnika) bubica. Huawei je odradio sjajan posao po tom pitanju.

Skupo, ili…?

Kao i mnogo toga drugog, kvalitet valja platiti. FreeBuds Pro slušalice koštaju 26,999 dinara, što je poprilična suma. U suštini, to može i ovako da se posmatra – pristupačnije su od Sennheiser Momentum True Wireless 2, koje koštaju oko deset hiljada dinara više, a pružaju odličan kvalitet zvuka. Podjednako bitno, ove bubice pružaju i sjajan kvalitet na drugim poljima, donoseći uniformno odličnu upotrebljivost u raznim scenarijima – od potrebe za blokiranjem spoljne buke, preko korišćenja u kombinaciji s telefonom i drugim napravama, do dometa, jasnog glasa prilikom glasovnih poziva i slično.

Iskreno, svakome bismo preporučili da proba ove bubice. Reč je o odlično zaokruženom paketu sjajnih mogućnosti i opcija. Naravno, uvek će ovakve bubice biti značajno skuplje od “običnih” žičnih slušalica, i s tim prosto treba biti pomiren, posebno jer nude ogroman broj opcija i donose novi kvalitet ugođaja u svakodnevnom korišćenju. Ono što je važno jeste da ovde nije zapostavljen kvalitet zvuka, naprotiv, što je važno naglasiti jer se često ulaže puno u druge aspekte, zanemarujući ono što je za mnoge od nas najbitnije. Sve u svemu, zavidimo budućim vlasnicima.

