Huawei i Telekom Srbija donirali 150 IdeaHub tabli osnovcima širom Srbije

Na inicijativu predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, kompanije Huawei i Telekom Srbija donirale su 150 Huawei IdeaHub pametnih tabli osnovnim školama u Srbiji. Ovom donacijom, osnovcima širom zemlje omogućeno je da u novoj školskoj godini prate nastavu na najsavremenijoj informatičkoj opremi.

Autor: Đorđe Mladenović

Zahvaljujući ovoj vrednoj donaciji, učitelji i nastavnici će imati priliku da održavaju časove na multimedijalnim tablama jednog od najboljih svetskih proizvođača, koje će unaprediti sve procese obrazovanja.

Tokom posete Osnovnoj školi „Vuk Karadžić“ u Lovćencu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić poželeo je putem Huawei IdeaHub table video pozivom srećan početak nove školske godine učenicima iz osnovnih škola u Krupnju, Pančevu, Petrovcu na Mlavi, Merošini, Varvarinu i Negotinu.

Predsednik Srbije Vučić istakao je da je ova inicijativa još jedan korak ka izgradnji modernog i tehnološki naprednog obrazovnog sistema u Srbiji, naglašavajući da je obrazovanje temelj na kojem se gradi uspešno društvo.

„Posvećeni smo ulaganju u infrastrukturu naše zemlje, zajedno sa kompanijama Huawei i Telekom Srbija kojima se izuzetno zahvaljujem na njihovom doprinosu. Danas smo imali priliku da instaliramo ukupno sedam Huawei IdeaHub tabli, a u narednom periodu očekuje nas postavljanje još 143 table širom Srbije. Na ovaj način, umrežavamo škole i omogućavamo najudaljenijim, ruralnim delovima zemlje da budu deo savremenog tehnološkog društva. Ove table olakšaće deci i nastavnicima učestvovanje u nastavi i njeno izvođenje. Hvala nastavnicima za ljubav i pažnju koju posvećuju našoj deci“, istakao je Vučić.

Kompanija Huawei će dalje podržati ovu inicijativu kroz obuku i edukaciju nastavnog kadra o upotrebi pametnih IdeaHub tabli u Huawei Inovacionom centru. Učitelji i nastavnici će imati priliku da dobiju sveobuhvatne informacije o funkcionalnosti interaktivnih ekrana / tabli i njihovom potencijalu za unapređenje obrazovnog procesa. Takođe, biće im predstavljena i rešenja koja doprinose pametnom obrazovnom sistemu, omogućavajući im da budu korak ispred u primeni savremene tehnologije u učionicama.

Direktor Huawei kancelarije za Srbiju i Mađarsku, Gao Weijie, izjavio je da je ova inicijativa deo društveno-odgovornog poslovanja kompanije Huawei koja je fokusirana na obrazovanje mladih talenata i doprinos digitalizaciji u ovoj oblasti.

„Verujemo da će Huawei IdeaHub table olakšati učenje osnovaca širom zemlje i da će podržati kvalitetnije i dinamičnije obrazovanje đaka svih uzrasta. Ponosni smo na to što imamo priliku da unapredimo obrazovanje i doprinesemo razmeni znanja sa budućim stručnjacima iz različitih oblasti. Na ovaj način brinemo o mladim talentima u Srbiji, kao što to činimo širom sveta, u svakoj od zemalja u kojoj poslujemo. Našu podršku pružamo i kroz Seeds for the Future, Internship prakse i mnoge druge programe. Zahvalni smo predsedniku Vučiću i resornim ministarstvima Srbije, našim pouzdanim partnerima, sa kojima već godinama zajednički gradimo bolju budućnost i za mlade i za celu Srbiju“, rekao je Weijie.

Ova izuzetno vredna donacija nastavak je kampanje digitalizacije cele Srbije, koju država sprovodi sa kompanijom Telekom Srbija, i uključivanja ruralnih delova zemlje u savremeno tehnološko društvo.

Kompanija Huawei je, zajedno sa partnerima, posvećena ulaganju u obrazovanje i razvijanju talenata u različitim oblastima. Osnovni cilj jeste unapređenje digitalnih veština mladih kako bi postali deo savremenog digitalnog okruženja, ali i izgradnja ekosistema informaciono-komunikacionih tehnologija uz podršku i saradnju sa svim zainteresovanim stranama.

Ovim projektima Huawei gradi dugoročnu i održivu platformu za mlade u regionu i podstiče ih da rade u boljem i naprednijem okruženju, pomažući svim zemljama da grade inteligentno društvo regiona i celog sveta.

