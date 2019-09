Huawei predstavio Mate 30 telefone bez Google podrške; dostupnost upitna

Huawei je juče u Minhenu održao evropsku premijeru Mate 30 serije. Na njoj su predstavljeni Mate 30 Pro, Mate 30 i Mate 30 Lite, ali najavljeni i još neki proizvodi i servisi, kao što su novi Huawei pametni sat, Huawei Mobile Services i App Gallery. Iako nije bilo zvanične potvrde niti demantija, budući da Huawei tokom cele prezentacije nije nijednom reči pomenuo Google, prenosi se da će ovi uređaji u Evropi biti bez Google podrške, odnosno da na njima neće moći da se instaliraju Google Play, brojne aplikacije sa tog servisa, kao ni Google aplikacije kao što su Maps ili YouTube.

Mate 30 Pro – kamera kao udarni adut

Iako nedostatak Google podrške nije nikakva novost na azijskim tržištima, nema sumnje da će evropska prodaja, veoma važna za Huawei, pretrpeti ogroman udarac. Sam telefon je prepun interesantnih tehnoloških rešenja, uključujući impresivnu kameru. Sistem se sastoji od četiri senzora raspoređena u “bubnju” sa zadnje strane – 40MP Super Sensing senzor, još jedan 40MP ultra wide senzor koji Huawei naziva Cine Camera, 8 MP telefoto kamera sa 3x optičkim i 5x hibridnim zumom, te 3D ToF senzor.

Oba glavna senzora od 40 MP imaju optičku stabilizaciju. Po prvi put će Huawei telefon moći da snima 4K video u 60 fps, ali i da snima u ultra-slow režimu od 7680 fps u 720p rezoluciji. Kamera ima i novi Super Night Mode, sa ISO vrednostima koje idu sve do ISO 52,000. Prednja kamera od 32 MP je poznata od ranije, ali je sada dobila specijalan senzor koji prepoznaje pokrete rukom i radi u saradnji sa Huawei Da Vinci NPU-om.

Telefon pokreće Kirin 990 čipset, izrađen u 7-nm+ EUV procesu, sa Mali-G76 MP16 GPU-om. Ovaj čipset dolazi u 4G i 5G varijanti, pri čemu će 5G telefon biti skuplji nekih 100 evra. Naravno, tu nije kraj – Mate 30 Pro ima 6.53” OLED ekran sa ivicama koje su zakrivljene do 88°, koji proizvođač naziva “Horizon Display”. Rezolucija je smanjena u odnosu na ranije modele na 1176 x 2400 piksela, a ekran podržava DCI-P3 opseg boja, te Always On režim rada. Kako displej prekriva strane telefona, Huawei je odlučio da implementira virtuelne tastere za jačinu zvuka i okidač kamere.

S druge strane, Huawei Mate 30 ima ravan ekran i manji zarez u vrhu ekrana sa drugačijim 3D senzorom, a baš kao i Pro verzija ima skener otiska prsta u ekranu. Oba telefona podržavaju 27 W bežično i 40 W žično punjenje. Pro verzija ima bateriju kapaciteta 4500 mAh, dok običan Mate 30 ima bateriju od 4200 mAh. Mate 30 Pro je sertifikovan na rejting IP68 kada je otpornost na vodu i prašinu u pitanju, a Mate 30 na IP53.

Android bez Google-a

Mate 30 telefoni pokreću EMUI10 korisnički interfejs, odnosno Android 10 operativni sistem. Stoga se oslanjaju na Huawei Mobile Services i AppGallery. Huawei Mobile Services je sada potpuno open source i omogućiće bazičnu funkcionalnost za koju je do sada bio zadužen Google Play. Huawei navodi da je investirao milijardu dolara u rast ovog servisa i podsticanje na kreiranje ekosistema aplikacija. Korisnici će moći da preuzmu softver preko Huawei AppGallery, koji već ima 390 miliona aktivnih korisnika mesečno i isporučuje 180 milijardi preuzimanja godišnje – većinom u Kini. Za pristup će, što je interesantno, služiti Huawei ID. Huawei Mobile Cloud preuzima ono što su radili Google Photos i Drive, uključujući sinhronizaciju i bekap podataka, dok Huawei Video strimuje filmove, TV serije i dokumentarce. Tu je čak i Huawei brauzer umesto Chrome-a.

Cene i dostupnost

Kako stvari stoje, ovih telefona neće biti u centralnoj i istočnoj Evropi. Biće dostupni samo na odabranim tržištima na zapadu, to jest samo u pojedinim zemljama. Tamo gde budu dostupni, Mate 30 sa 8 GB RAM-a i 128 GB skladištem će koštati 799 evra, dok će Mate 30 Pro startovati sa 8 GB RAM-a i 256 GB skladišta, po ceni od 1099 evra u 4G varijanti, odnosno 1199 evra u 5G varijanti. Nema sumnje da pravi efekat i udar američkih sankcija tek sada počinje da se oseća. Umesto premijum flegšipa, Huawei će na tržišta centralne i istočne Evrope plasirati svoj Nova 5T telefon, koji je praktično klon onoga što smo već videli sa Honor 20 pametnim telefonom pre samo koji mesec.

Izvor: GSMArena