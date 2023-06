HYCU – novo ime u Comtrade Distribution portfoliju

U periodu sazrevanja svako od nas je pre ili kasnije imao dilemu u kom pravcu da se razvija, za koje oblasti da se opredeli, tj. kojim putem da krene. Slobodno možemo da kažemo da i oni koji ne analiziraju, već se lako prepuste nekom toku, ali i oni koji detaljno prolaze kroz svaki segment problema imaju jednu zajedničku osobinu – za siguran ili pravi put potreban je kontinuitet.

Ukoliko se kontinuitet definiše kao preduslov za pravi put ka željenom, onda bi analogija u svetu data centar infrastrukture svakako bila sigurnost koja se ostvaruje kroz fenomen bekapa podataka. Dakle, stvorila bi se jednakost: kontinuitet = bekap. Ako ovu jednakost posmatramo iz ugla sistem integratora koji se brine da se poslovanje korisnika obavlja neometano, potrebno je naći takvo rešenje koje će biti dostupno, sigurno, prijemčivo i lako za upotrebu.

Sve opisane karakteristike rešenja sistem integratorima može da pruži neko ko ima pravilan uvid u tržište i ko posluje u skladu sa aktuelnim dešavanjima i trendovima. Ta uloga namenjena je distributeru koji je, pored osnovnih osobina, sposoban da pruži i neke dodatne. S obzirom na to da distributer praktično predstavlja sponu između proizvođača i sistem integratora, jedan od dodatnih zadataka je i pravilan odabir rešenja koje će predstavljati ključ za stvaranje kontinuiteta.

Pouzdan partner

Proizvođač, odnosno vendor koji može da zadovolji potrebe korisnika u pogledu kontinuiteta poslovanja svakako je HYCU. Ovaj proizvođač bekap rešenja empirijski je dokazao da se i vrlo kompleksni sistemi mogu ukrotiti i svesti na nivo jednostavnosti, a to pokazuju brojne uspešne instalacije kod različitih tipova korisnika. Osnovni proizvod ove kompanije je HYCU Protégé, platforma za zaštitu podataka koja za cilj ima da integriše različita mesta na kojima se skladište podaci: lokalno, u cloud-u i unutar SaaS aplikacija. Koristeći HYCU Protégé, korisnici mogu dobiti jednake nivoe zaštite podataka, bez obzira na to gde se podaci čuvaju i to kroz jedinstveni interfejs.

Poslednjih godina u svetu informacionih tehnologija desile su se određene promene koje su promenile svest profesionalaca i poimanje akronima IT. Negativnu stranu sveprisutnog napretka predstavljaju sajbernapadi koji onemogućavaju pristup podacima tokom određenog perioda. Stepen napada ne može se sa sigurnošću utvrditi, a oporavak može potrajati danima ili nedeljama. Sajbernapadi imaju trenutni uticaj na poslovanje, ali mogu imati i trajni uticaj na reputaciju kompanije ukoliko oporavak traje duže od očekivanog.

Ransomware napadi dešavaju se svakih 11 sekundi, a samo u prvoj polovini 2022. bilo je 236 miliona napada. Prema HYCU izveštaju o spremnosti za ransomware napad, 63 odsto organizacija povećava ulaganja za otkrivanje, prevenciju i oporavak, a ujedno i shvataju da je bekap jedino rešenje da bi zaštitili svoje podatke od tih napada. Koliko god da su prevencija i otkrivanje važni u borbi protiv ransomware-a, organizacije će biti spremne za neizbežan napad samo kada mogu brzo da povrate podatke iz bekapa – za nekoliko minuta, a ne nedelja.

Spremna rešenja

Comtrade Distribution u svom portfoliju korisnicima nudi sledeća rešenja: HYCU Protégé for Private Cloud & Data Centers: Backup and recovery for Nutanix and VMware; HYCU Protégé for M365: Backup and Archiving for Office 365 i HYCU Protégé for Google Cloud, Azure and AWS: Data Protection, Data Migration and DR. HYCU rešenja su namenski napravljena za svaki zaštićeni izvor bekapa i omogućavaju korisnicima da zaštite podatke koji se nalaze u okviru infrastrukturnih platformi, aplikacija i baza podataka. Ipak, to im takođe daje slobodu da migriraju svoje podatke na različite platforme ili da implementiraju isplativ oporavak od katastrofe.

Kao zvanični ekskluzivni distributer HYCU proizvoda na području Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Albanije i Severne Makedonije, Comtrade Distribution pruža rešenja koja pomažu korisnicima da oporave svoje podatke uz minimalan uticaj na poslovanje.

Za dodatne informacije, posetite hycu.com ili kontaktirajte Comtrade Distribution, ovlašćenog ekskluzivnog HYCU distributera na mejl: hycu.distribution@comtrade.com.

Autori: Miodrag Nikolić i Aleksandar Gagović, Comtrade Distribution

