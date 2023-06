Pet najboljih praksi za dizajn data centra

Data centri su klimatski kontrolisana okruženja posebno dizajnirana za smeštanje, napajanje i zaštitu osetljive IT opreme na koju se vaše poslovanje oslanja iz dana u dan.

Ovi prostori su temelj kontinuiteta poslovanja, tako da se projektovanje i izgradnja data centara ne smeju shvatati olako. Zaista, uspeh dizajna modernog data centra zavisi od sposobnosti IT osoblja i objekata da uspešno uravnoteže često konkurentne potrebe za većom gustinom i poboljšanom agilnošću s većom efikasnošću i nižim troškovima, imajući pritom na umu najnovije standarde dizajna data centara.

Projektovanje data centara nije lak zadatak i zahteva veliko ulaganje vremena i resursa, ali ipak postoje neke temeljne prakse koje se primenjuju na bilo koji tip projektovanja/izgradnje. Radi što većeg uspeha projekta, bilo bi poželjno pratiti ove smernice:

Odlučite koliki vam je prostor potreban i gde. Data centri dolaze u svim oblicima i veličinama, od jednostavnih serverskih soba, tradicionalnih objekata s podignutim podovima do kolokacije i hibridnih cloud rešenja. U današnje vreme, potreba za premeštanjem računarskih i skladišnih kapaciteta bliže krajnjim korisnicima dovela je do brzog rasta rešenja edge data centara i mikro data centara. Iako se edge mreže brzo širi, kompanijama su i dalje potrebni objekti data centra. Vlasnici i operateri moraće da odluče hoće li izgraditi nove data centre ili proširiti, naknadno opremiti ili nadograditi postojeće objekte. Kolokacija i cloud rešenja u oblaku nude još više izbora za IT i timove specijalizovane za objekte.

Data centar ne čine samo serveri

Bez obzira na arhitekturu data centra kojoj vaša kompanija teži, trebaće vam dovoljno prostora ne samo za servere, police za servere i mrežnu opremu, već i za neračunarske komponente infrastrukture data centra (napajanje, hlađenje i nadzor). Ne zaboravite da razmišljate izvan okvira i već sada planirate buduće potrebe za kapacitetom.

Pažljivo razmotrite ceo niz zahteva. Projektovanje data centara je toliko složeno zbog osetljive prirode opreme. Ona zahteva stalni izvor pouzdanog napajanja ili neprekidno napajanje (UPS), pravi sistem upravljanja toplotom za optimizaciju temperature i vlažnosti, solidne fizičke sigurnosne mere i mogućnost praćenja spoljnih uslova 24 sata dnevno. Skalabilno hlađenje, napajanje i „white space“ takođe su ključni kako bi se osiguralo da se data centar može proširiti prema vašim potrebama.

Dobra je ideja okupiti lidere IT-ja, objekata, mreže i sigurnosti u ranim fazama projektovanja data centra kako bi se definisao čitav skup zahteva za prostor. Finalni dokument sa zahtevima poslužiće kao nacrt za izradu detalja vašeg dizajna.

Neke stvari su već spremne

Predintegracija, prefabrikacija i fleksibilni dizajn pomoći će vam da budete efikasniji. Projektovanje tradicionalnih data centara često dovodi do specifikacije proizvoda od više dobavljača, a zatim do upravljanja integracijom različitih rešenja, što može dovesti do poteškoća pri puštanju u rad i kašnjenja implementacije, a da ne pominjemo probleme s izvođenjem. Uz sve veću potrebu za računarskim kapacitetom, tradicionalna gradnja od cigle i maltera postaje sve ređa. Prefabrikovana modularna rešenja mogu osigurati bolji put do uspeha u mnogim slučajevima, smanjujući ukupne troškove i rizik, istovremeno ubrzavajući dizajniranje data centra i izgradnju.

S prefabrikovanim rešenjem data centra, sistemi se sastavljaju, integrišu i testiraju u fabričkom okruženju izvan lokacije kako bi se ubrzala implementacija i poboljšala predvidljivost rasporeda dizajna/izrade. Korišćenjem ponovljivih blokova podsistema, prefabrikovani pristup nudi efikasniji proces projektovanja s niskim rizikom. Dizajn je takođe obično skalabilan, što omogućava brz odgovor u slučaju povećane potražnje.

Iako su dizajn i izgradnja bilo kog data centra složeni procesi, poznavanje najboljih praksi uveliko će doprineti boljoj organizaciji vašeg projekta

Prefabrikovana i unapred integrisana rešenja mogu uključivati podsisteme, kao što su upravljanje toplotom, zaštita i distribucija energije, kontrole i softver za upravljanje i usluge, ali i pomoćne sisteme, kao što su rasveta, zaštita od požara, fizička sigurnost i obrada vode.

Standardi su važni

Kao i svaki novi projekat izgradnje objekta, dizajn zgrade data centra mora da sledi kodove i standarde. Uz međunarodne, nacionalne i lokalne propise i zahteve koji se primenjuju na građevinske projekte svih vrsta, neki od najvažnijih standarda koje treba uzeti u obzir za dizajn data centra uključuju:

Uptime Institute Tier Standard: standard za otpornost, redundansu i pouzdanost data centra koji pruža smernice za faze projektovanja, izgradnje i puštanja u rad projekta.

ANSI/TIA-942: određuje fizičke aspekte data centara, uključujući telekomunikacionu infrastrukturu, lokaciju, arhitekturu, električne i mehaničke sisteme, zaštitu od požara i sigurnost.

EN 50600: kao prva evropska transnacionalna norma, ova serija ima holistički pristup planiranju, izgradnji i radu data centra.

Započnite definisanjem najboljih praksi dizajna data centra

Iako su dizajn i izgradnja bilo kog data centra složeni procesi, poznavanje najboljih praksi uveliko će doprineti boljoj organizaciji vašeg projekta. Objedinjavanje zahteva i standarda uz uključivanje ključnih igrača u definisanje i dokumentovanje kritičnih potreba (uključujući efikasnost i fleksibilnost) od samog početka, pomoći će u postavljanju pravih temelja i postizanju uspeha.

Vertiv™ rešenja za dizajn data centra

Vertiv™ pomaže kompanijama da izgrade i prošire data centre bilo gde u svetu, uključujući edge data centre, data centre i rešenja za kolokaciju i cloud rešenja. Neka od najpopularnijih rešenja za dizajn data centara dostupna u Vertiv™-u uključuju:

Vertiv™ SmartMod™ modularna infrastruktura data centra. Ove prefabrikovane strukture idealne su za razne primene i industrije. Dizajnirana kao lako prenosivi, prefabrikovani moduli za brzu implementaciju, kućišta su temeljni građevni blok za moderni modularni dizajn data centra.

Vertiv™ Power Module 1000/1200. Ova rešenja omogućavaju implementaciju izolovanih, energetski gustih, kritičnih infrastrukturnih kapaciteta tačno na vreme kako bi zadovoljili vaše poslovne zahteve. Možete brzo da izgradite redundantne blokove kritične energetske infrastrukture za vaš novi ili postojeći objekat, što vam omogućava da se usredsredite na osetljiva područja objekta koja zahtevaju najviše upravljanja.

Saznajte više o Vertiv™ integrisanim rešenjima na Vertiv.com

