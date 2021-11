Icelandverse: Facebook metaverzum je šala

Facebook je najavio velike promene – alternativni univerzum, metaverzum, u kojem će korisnici moći da rade, provode vreme s prijateljima, te obavljaju brojne druge aktivnosti. Mnogi žele da znaju kuda to vodi, budući da pomalo liči na distopiju.

Sve je više onih koji ističu da takav metaverzum već postoji – pravi svet u kojem već živimo. Upravo je to predmet poslednje šale na račun fantazije Marka Zuckerberga, a smislila ju je islandska turistička organizacija Inspired by Iceland. Grupa je postavila video u kojem je glavni junak Zack Mossbergsson – islandski, robotski alter-ego izvršnog direktora kompanije Facebook. Sve se dešava u prostoru po imenu The Icelandverse, koji takođe postoji.

Jasno je da su kreatori poželeli da skrenu pažnju na poslovne poteze gospodina Zuckerberga – Facebook metaverzum je očigledno način da se tema skrene s brojnih skandala. Humor je u tom pokušaju moćno oružje.

Izvor: Mashable

