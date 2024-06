Igra u kojoj možete da dodirujete umetnička dela

Video igre služe da nas zabave, da prekrate vreme, ali ponekad mogu i da nas umire, da nam povrate mir i veru u to da smo na dobrom mestu.

Please, Touch The Artwork je jedan od takvih igara. Igrača vodi u muzej, na mesto gde se udobnost podrazumeva. Tamo dobija mogućnost da oživljava umetnička dela, a sve što je potrebno je da odgovarajuće boje stavi na pravo mesto. Usput sakuplja i stihove, pa je umetničko iskustvo višeslojno. Može da se igra tri do četiri sata, a sve uz pratnju umirujuće muzike.

Igra na platformi Steam košta 9,99 evra. Odlično je ocenjena, a oni koji su je isprobali kažu da pored zabave nudi i inspiraciju – podražavanje tuđe umetnosti često može da izazove nove stvari, nova umetnička dela.

