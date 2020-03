In memoriam: Zoran Modli (1948 – 2020)

Sa tugom se opraštamo od najpoznatijeg srpskog radio‑voditelja, pilota, autora, jednog od pionira kompjuterske scene i velikog prijatelja naše Redakcije Zorana Modlija.

U nedelju, 23. februara zatekla nas je tužna vest da je, od posledica moždanog udara, preminuo Zoran Modli, naš dugogodišnji saradnik i veliki prijatelj. Šok je bio utoliko veći što je došao svega nekoliko dana nakon 1007. izdanja njegove radio‑emisije „Zakon akcije i reakcije“ (ZAIR) koju je Zoran maestralno vodio, uz svoje uobičajeno vedro raspoloženje, optimizam i neverovatni glas koji ste mogli razlikovati među milionima drugih glasova.

„Ne dopustite da vas prevare i ne dajte da me zaborave… samo danas i nikad više“ rekao je Zoran Modli na samom kraju emisije. Na kraju poslednjeg ZAIR‑a.

Medijska karijera Zorana Modlija počela je sedamdesetih godina prošlog veka kada je, kao verovatno prvi di‑džej u Beogradu, pokazao svima koliko kreativan posao može biti izbor muzike za disko‑klubove. Uređivao je rubriku u muzičkom magazinu „Džuboks“ i izdao dve ploče, ali je prava stvar bila emisija „Ventilator“ koju je vodio na Radiju 202. Uz dobru muziku, Zoran je kao novitet uveo „Demo top listu“, gde je emitovao pesme novih i nepoznatih grupa, pa su EKV, Partibrejkersi, Denis i Denis, Dorijan Grej, Psihomodo Pop, Laki Pingvini i mnogi drugi upravo u Ventilatoru krenuli na put do slave.

Zoran Modli je oduvek bio sklon novim tehnologijama pa je početkom osamdesetih u emisiji ugostio profesora Vladimira Ajdačića koji je doneo prvi šahovski kompjuter i igrao šah sa slušaocima. Par godina kasnije došli su računari, koji su fascinirali Zorana i naveli ga na avanturu do tada (a i kasnije) nezabeleženu u medijskom prostoru: da emituje programe za Galaksiju, Spectrum i druge kućne računare preko radio talasa. Bio je to eksperiment za koji niko nije znao kako će proći, ali je za divno čudo transfer softvera uspeo iz prve, da bi bio ponavljan u nekoliko narednih emisija; zujanje i krčanje su dobro razumeli ne samo računari, već i slušaoci. Ventilator je bio one‑man show, a Zoran je samostalno rukovao miksetom, gramofonima, magnetofonima, mikrofonima… kao gost emisije, mogli ste samo da se divite kako vlada čitavim studijom, uvek spreman da se našali na svoj račun i da inspiriše sagovornike i slušaoce.

Najveće iznenađenje za svakoga ko je poznavao „medijskog“ Zorana Modlija bilo je saznanje da je on pilot. I to ne pilot‑amater, nego profesionalni kapetan Boinga 727 u JAT‑u. U više navrata je uspeo da poveže svoju ljubav ka letenju, medijima i računarima. Snimao je emisiju u kokpitu aviona, izdao ploču „Zoran Modli i leteća diskoteka“, a krajem 1984. godine je u časopisu „Računari“ objavio dva teksta o simulatorima letenja za tadašnje kompjutere, uvodeći čitaoce u ovu zanimljivu oblast. Objavio je sedam knjiga o letenju, od „Krilate katedre“ do prošlogodišnje „Pilotske knjige“.

Posle „Ventilatora“ došla je emisija „Modulacije“ na radio Pingvinu, gde kao novitet uvodi „Modul top-ten“, top listu MOD datoteka odnosno računarski stvorene muzike. „Modulacije“ su se selile na razne radio stanice, da bi ih 2000. godine nasledila emisija ZAIR, „Zakon akcije i reakcije“, koju je Zoran vodio do kraja svog života, baveći se reakcijama ljudi na svet visokih tehnologija. Tu je one‑man show doveden do savršenstva, pošto je Zoran emisiju pripremao na svom PC‑ju, a onda je prosleđivao mreži lokalnih radio‑stanica, u početku na CD‑ovima. Internet je omogućio da Zoranove reči još lakše dođu do slušalaca širom sveta, pre svega kroz njegov portal na adresi modli.rs, jedan od najinteresantnijih domaćih sajtova.

Zoran Modli je bio veliki prijatelj naše Redakcije, uvek spreman da pomogne u našim aktivnostima, vodio je mnoge naše proslave, kao i konferenciju BIZIT. Kad god bi ušao u naš prostor, uneo bi dobro raspoloženje i optimizam, ali i zaslužio naše veliko poštovanje profesionalnošću kojom je pristupao poslu. Uz torbu punu magnetofona, kamera i drugih gadžeta, uvek je želeo da sazna čega novog ima na multimedijalnom nebu i kako se to može primeniti za uspešniji rad i veće zadovoljstvo čitalaca i slušalaca. Bio je jedinstvena pojava na našem nebu, stručnjak, entuzijasta i pre svega dobar čovek. Mnogo će nam nedostajati.

