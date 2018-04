Inbox – Gmail klijent koji olakšava život

Gmail je Inbox mejl klijenta prvi put predstavio još 2014. godine, ali i danas ima onih koji još uvek nisu prešli na ovu opciju, te onih koji ne znaju da uopšte postoji.

Korisnici koji još uvek nemaju Inbox, propuštaju ono što je najbolje u vezi sa Gmail platformom, sebe lišavaju uštede vremena i povećane produktivnosti. Tako ova opcija povećava učinak svakog naloga, pa makar samo u pogledu arhiviranja starih mejlova, budući da korisnici dobijaju način da rasterete svoj Gmail nalog, te se fokusiraju na stvari koje su im najvažnije. Oni koji imaju iskustva sa Inbox-om tvrde da je ovaj transformisao način na koji koriste mejl, te da je funkcionalniji od klijenata poput Thunderbird-a, Outlook-a i Eudora-e. Kada se pređe na Inbox, potrebno je neko vreme da se navikne na novi izgled, ali kada taj period prođe, jasno je da se do tog trenutka trošilo previše vremena na sortiranje mejlova.

I sastavljanje mejlova je u Inbox-u nešto šira opcija, te nudi više mogućnosti od običnog Gmail-a. Naime, kada se klikne na plus ikonicu u donjem desnom uglu, dobija se više mogućnosti, te korisnik može da napiše običan e-mail, ali i podsetnik, što je korisna opcija za one koji sebe upravo uz pomoć mejla podsećaju na obaveze koje ih čekaju. Pored toga, postoji i više opcija za svaki mejl koji stigne u Inbox, pa korisnik može da ih pinuje, arhivira ili pošalje u poseban folder. Inbox olakšava i paralelno korišćenje većeg broja naloga, pa oni koji imaju privatni, te više poslovnih naloga, sada mogu lakše da upravljaju njima, a na jednom mestu. Da bi se svi nalozi okupili u Inbox-u, dovoljno je da se na svakom od njih klikne na točkić u gornjem desnom uglu, te da se izabere opcija “Settings,” a potom “Forwarding and POP/IMAP.”

Ono što Inbox najviše odvaja od drugih klijenata jeste automatizacija, budući da sve pristigle mejlove sortira tako da budu pregledni. Ipak, ta opcija koja Inbox odvaja od Google-ovog glavnog klijenta, uskoro stiže i na Gmail, što je dobro, budući da je prilično korisna, ali i nije, budući da će se Inbox tako manje razlikovati od Gmail-a, što njegovu budućnost čini nešto neizvesnijom.

