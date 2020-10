Indie horor igra prodavanija od Baldur’s Gate 3, Cyberpunk 2077 i The Outer Worlds

Iako je izašla pre više od mesec dana, neverovatno popularna “horor igra sa duhovima” ne pokazuje znakove usporavanja. Pre dve nedelje, ta co-op igra je upala i u prvih 5 igara koje se najviše igraju na Steam-u, sa više od 85.000 igrača u isto vreme. Sada je krenula u pohod na prvo mesto kao najprodavanija igra na Steam platformi dve nedelje za redom.

Time je postala prodavanija od naslova kao što su The Outer Worlds koji je upravo izašao na Steam-u, ali i hita godine, poput Among Us koji je na jakoj trećoj poziciji. Za mnoge igre to ne bi bila toliko bitna stavka, međutim igru Phasmophobia je napravio jedan programer. Još je zanimljivije što od tri igre u prvih tri, dve (uključujući i Among Us) imaju ukupno četiri programera. Neverovatno je interesantno videti da mali timove preskaču gigante industrije.

Indie horor hit Phasmophobia možete naći na Steam-u. Ona je u verziji ranog pristupa, a što se iz naslova može zaključiti, vrlo je strašna.

