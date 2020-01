Indija šalje humanoidnog robota uoči svoje prve svemirske misije

Pre nego što krajem 2021. godine bude poslala svoju prvu posadu u misiju, Indija će u svemir poslati humanoidnog robota zvanog Vyommitra, izveštava The Tribune. Let je zakazan za kraj ove godine i početak 2021. Prema objavi, ime robota je kombinacija reči koje na sanskritu znače „svemir“ i „prijatelj“, a kao što možete videti iz videa ispod, Indijska organizacija za svemirska istraživanja (ISRO) je kreirala po ugledu na ženu – mada robotu nedostaju noge.

Robot je rekao novinarima da može da upravlja kontrolnim prekidačima, razgovara s astronautima i nadgleda sistem svemirske letelice. Njegova osnovna svrha je, međutim, da omogući ISRO-u da testira kako svemirski let utiče na ljudsko telo pre nego što agencija pošalje astronaute u svemir jednim od svojih brodova Gaganyaan.

„Robot će simulirati baš ljudske funkcije u svemiru. Proveriće da li je sistem u redu. Ovo će biti veoma korisno simulirati, kao da je čovek u svemiru“, rekao je predsedavajući ISRO-a K Sivan novinarima na medijskom događaju gde je agencija pokazala robota.

In the run up to the first Human Space Mission by India at @isro … ‘Vyommitra’, the humanoid for #Gaganyaan unveiled. This prototype of humanoid will go as trial before Gaganyaan goes with Astronauts. #ISRO pic.twitter.com/pnzklgSfqu

— Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) January 22, 2020