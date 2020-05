U intervjuu za jedan online magazin, direktor zadužen za narativ igre Tejlor Kurosaki, rekao je da se na Warzone gleda kao na samostalan proizvod, što će sigruno oduševiti obožavaoce širom sveta, i dodao da će tu igru podržati kao samostalan proizvod sa novim modovima i unapređenjima.

Warzone buduća zlatna koka

U odnosu na to kako Warzone bude povezan sa budućim Call of Duty igrama, verovatno će Infinity Ward ubaciti dodatnu kozmetiku koja će biti dostupna i u Warzone igri, ali i potencijalnoj novoj Call of Duty igri. Štaviše, nagovešteno je da postoji poseban tim koji samo radi na unapređenjima za ovaj veoma popularno CoD mod.

Na pitanje da li postoje planovi da se Warzone portuje na PlayStation 5 i Xbox Series X, Kurosaki je rekao – čim budu izašla oba sistema i budu dostupna, siguran sam da ćemo ih podržati. Kurosaki, koji je jedan od rukovodilaca na projektu, rekao je da ipak neće portovati igru na Google Stadia servis.

