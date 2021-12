Influenseri u službi Komunističke partije Kine

Australijski istraživački centar je utvrdio da Komunistička partija Kine koristi inostrane influensere na društvenim mrežama za svoje propagandne ciljeve. “Zloupotreba” je posebno izražena u regionu Sinđang.

Istraživački centar utvrdio

Kineski državni entiteti koriste inostrane influensere kako bi širili svoju propagandu. To čine tako što podržavaju i dele sadržaje koji su u skladu sa njihovim namerama. Istraživački centar je utvrdio da ima najmanje 546 postova na društvenim mrežama koji su pod kontrolom kineske države i koji promovišu sadržaj vezan za Sinđang. Ove postove je podelilo 13 uticajnih korisnika društvenih mreža.

Postovi su objavljeni u periodu od januara 2020. godine do avgusta 2021. godine. Uglavnom su u formi video zapisa kojim se širi pozitivna slika o životu u Sinđangu. Snima se hrana, kultura, infrastruktura ali je poruka otvoreno politička, jer izražava stav da u takvom regionu nije moguće da se odbija masovni prinudi rad ili pritvor. Vrlo često se ovi postovi direktno suprotstavljaju izjavama stranih vlada koje tvrde da se u Sinđangu krše ljudska prava.

Rezultati do kojih je došao Australijski istraživački centar u neku ruku nedvosmisleno pokazuju da kineska vlada koristi društvene mreže za širenje svoje ideologije. Međutim, to čine i sve druge države i vlade. Neke to čine više, a druge manje uspešno. A uspeh njihovih kampanja zavisi od naklonosti društvene mreže. Jedan od primera kada su društvene mreže otvoreno pokazale svoj politički kurs jeste tretman koji je imao Donald Tramp.

Izvor: Aljazeera

Podelite s prijateljima

Tweet