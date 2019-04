Instagram će možda uskoro sakrivati broj lajkova

Sve više se čini da je razlog zašto ljudi uopšte postavljaju bilo šta na društvene mreže ovih dana upravo zbog lajkova. To je u stvari način da dobiju potvrdu od drugih, i gde se popularnost ocenjuje prema broju lajkova koje je određeni post dobio. Međutim, u pomalo kontroverznom potezu, čini se da Instagram testira promenu u svom korisničkom interfejsu, gde će se lajkovi sakriti od vaše publike.

Ovo je otkrila Jane Manchun Wong, koja je na svom Twitter nalogu podelila da postoji mogućnost da u budućnosti niko osim vas neće znati koliko vam post ima lajkova. Umesto toga, ono što će u tom slučaju javnost moći vidi da je vaš post bio lajkovan bez spominjanja konkretnog broja. Kao što smo rekli, to je prilično kontroverzna odluka, jer se veliki broj influensera na društvenim mrežama oslanja upravo na broj lajkova kako bi pokazali koliko su popularni i kako mogu da kontrolišu cene kojim naplaćuju advertorijale i slično. Međutim, Instagram ima zanimljivu tačku gledišta koja glasi: „Želimo da se vaši pratioci fokusiraju na ono što delite, a ne na to koliko vaš past generiše lajkova.“

Instagram is testing hiding like count from audiences,

as stated in the app: “We want your followers to focus on what you share, not how many likes your posts get” pic.twitter.com/MN7woHowVN

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 18, 2019