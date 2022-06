Internet Explorer: Konačno zbogom

Iako su mnogi zaboravili da uopšte postoji, odlazak Internet Explorera se najavljuje već godinama – kompanija Microsoft je još u oktobru 2020. objavila da mu je definitivno kraj, te da će se od njega odustajati polako i oprezno. I oprezu je došao poslednji dan, jer se sve završava 15. juna.

Internet Explorer 11 desktop aplikacija podršku potpuno gubi već sutra, pa će se korisnici nakon toga automatski preusmeravati na Microsoft Edge. Do kraja se sve odvijalo postepeno, budući da Explorer još uvek ima svoje korisnike. Sajtovi koji rade samo na Internet Exploreru 11 već neko vreme mogu da se otvore i preko Microsoft Edge u IE modu, koji može da se aktivira preko edge://settings/defaultbrowser, te ‘Allow sites to be reloaded in Internet Explorer’.

Internet Explorer priča se završava 27 godina nakon što je pregledač debitovao 24. avgusta 1995. godine. Microsoft godinama ohrabruje korisnike da napuste stari pregledač. Uspomena će ipak ostati, budući da Microsoft Edge ima IE mod.

Izvor: Bleeping Computer

Podelite s prijateljima

Tweet