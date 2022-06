Popularna igra dobija ozbiljno osveženje

Rimejk igre The Last Of Us iz 2013. godine 2. septembra stiže na PlayStation 5, a s ozbiljnim osveženjima – dakle u potpuno novom ruhu.

Nakon što su procurele informacije o izmenama, vest je i zvanično potvrđena. Tu je i trejler koji prikazuje tok igre, a ističe da da rimejk stiže i na PC. U paket je uključena i odlična Left Behind ekspanzija, tako da ljubitelji već imaju dovoljno razloga da se raduju. Tu je najbolji 3D zvuk i prilagodljivi okidači DualSense kontrolera, uz haptički odziv. Biće više funkcija nego što ih je bilo u originalnoj igri, a još informacija se očekuje u narednim mesecima.

Igra će koštati 70 dolara, a tu su i drugi paketi – Digital Deluxe edicija od 80 dolara, s dodatnim funkcijama i predmetima, ili Firefly edicija od 100 dolara s još više dodataka.

Izvor: Game Rant

Podelite s prijateljima

Tweet