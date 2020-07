Intervju: Analitika i AI u savremenoj eri

Važnost prediktivnih modela i veštačke inteligencije u kriznim vremenima i te kako isplivava na površinu. Jedno od najmoćnijih imena u toj sferi je SAS, i ne postoji merodavnija adresa kojoj se iko može obratiti da dočara snagu i korist od primene modernih tehnologija i njihove tesne implementacije u moderna poslovna okruženja. Naš sagovornik je Rosanda Milatović Skorić iz kompanije SAS, Customer Advisory Territory Leader za region, s više od 10 godina iskustva u primeni analitičkih rešenja u poslovanju

S Rosandom Milatović Skorić razgovarali smo o nizu tema, od upotrebe analitičkih modela u borbi protiv pandemije, preko posledica na globalnu ekonomiju, upotrebe u bankarskom sektoru, koristi koje data scientist dobija od primene ovakvih rešenja, sve do bliske saradnje s kompanijom Microsoft na novim cloud implementacijama.

Covid‑19 pandemija je i dalje u punom jeku širom sveta, te se stiče utisak da je ovo izvanredan trenutak da analitika pokaže svoju moć. Svedoci smo da je SAS aktivno učestvovao u borbi protiv koronavirusa, ali ste verovatno vi prava osoba koja može da nam dočara razmere te borbe?

Ovakav početak 2020. godine sigurno niko nije očekivao – dogodila se pandemija koja je paralisala svet. Kompanije su se našle u problemu. Lanci snabdevanja su prekinuti, čitave privredne grane su zaustavljene dok je online prodaja postala primarna trgovinskim lancima širom sveta, pa je bilo neophodno brzo reagovati i reorganizovati poslovanje. Međutim, s najvećim izazovima suočili su se zdravstveni sistemi širom sveta, od kojih su javnosti najpoznatiji nedostatak medicinskih potrepština, prebukiranost bolnica, nedostatak osoblja.

Mi smo svoje planove prilagodili novonastaloj situaciji, a jedan od prvih koraka bio je razgovor s našim klijentima kako bismo utvrdili na koji način možemo da pomognemo i primenimo višedecenijsko iskustvo kompanije u medicinskim istraživanjima.

Navešću par primera, platforma nemačkog državnog Instituta za kontrolu i prevenciju bolesti „Robert Koh“ razvijena je u saradnji sa SAS‑om za svega nekoliko dana i obezbeđuje analitičko praćenje i raspoređivanje bolničkih kreveta na intenzivnoj nezi koji su opremljeni respiratorima. Ovaj informacioni sistem pokazuje ne samo trenutnu zauzetost kapaciteta već i predviđa buduće potrebe, uzimajući u obzir neposredne informacije o toku pandemije u toj zemlji.

Takođe, u našem komšiluku, u partnerstvu sa Softver Grupom, a za potrebe bugarskih vlasti, kreirana je integrisana platforma COV.ID koja predstavlja centralizovani nacionalni registar slučajeva povezanih s covidom‑19. COV.ID digitalizuje lične i medicinske podatke koje prikupljaju institucije koje rade na slučajevima povezanim sa covidom‑19, poput regionalne zdravstvene inspekcije, granične policije, Ministarstva unutrašnjih poslova, ali i lekara opšte prakse, bolnica, laboratorija. Sistem je integrisan sa SAS Visual Analytics koji pruža interaktivne, višedimenzionalne vizuelizacije i automatske analize prikupljenih epidemioloških podataka, kao i prognoze o mogućim uticajima pandemije.

U svetlu opšte borbe protiv globalne pandemije, postoje li prioriteti i kako kompanija kao što je SAS određuje prioritetne zadatke za nastupajući period?

Nastavljamo da blisko sarađujemo i razgovaramo s našim klijentima, kojima je digitalna transformacija trenutno najvažnija. Organizacije moraju donositi pametnije i brže odluke kao odgovor na uznemirujuće događaje poput covid‑19 i njegovih ekonomskih posledica. Prioritet nam je da im pomognemo da umanje eventualne negativne efekte pandemije, ali i da se modernizuju, da ostvare brže inovacije u poslovanju koristeći savremena cloud rešenja i da ostvare pun potencijal svojih analitičkih i AI investicija.

Već godinama pričamo o agilnosti, digitalizaciji, Industriji 4.0, pa i o promeni navika klijenata. Koliko će se naše navike menjati i šta kaže analitika?

Aktuelne okolnosti su ubrzale digitalizaciju. Sve ono o čemu se godinama priča, ostvarilo se u svega dva meseca. Čak se i mali poljoprivredni proizvođači danas digitalno udružuju u svrhu poboljšanja logistike i ulaska na nova tržišta!

Naše navike i ponašanja takođe su se nepovratno izmenile – analitikom je moguće utvrditi zakonitosti u novim ponašanjima i optimizovati korisničko iskustvo na svim kanalima komunikacije – i digitalnim i tradicionalnim. Kol‑centri, kao i online i mobilne prodavnice, doživeli su veliki udar tokom perioda karantina, za šta većina kompanija nije bila spremna. Ali to je samo jedan aspekt promena, sada je neophodno voditi računa i optimizovati svaku tačku poslovnog procesa.

Zato se procena kreditne sposobnosti i rizika bankarskih klijenata danas radi u realnom vremenu i mora uzeti u obzir covid‑19 aspekt. A takođe se analitički optimizuju telekomunikacione mreže da bi se pospešilo zadovoljstvo klijenata, ali i smanjili troškovi. Krizna vremena dovode i do povećanja rizika od prevarnih radnji, pa je neophodno pojačati detekciju i pravovremeno reagovanje na njih. Mogla bih da navodim interesantne primere unedogled, ali jedno je sigurno – nosilac svih ovih inicijativa je analitika.

Mnoga su sporenja oko toga kakve će posledice ostaviti pandemija na globalnu ekonomiju. Šta kaže analitika povodom toga, čeka li nas procvat, stagnacija, krah…

Pred nama je period u kojem ćemo tek sagledati uticaj krize na globalnu i regionalnu ekonomiju. Iskristalisaće se koje su industrije dugoročno pogođene, pored očiglednih posledica koje je pandemija ostavila na turizam, auto i avio industriju, na primer.

Economist je objavio Globalni poslovni barometar, koji koristi našu analitičku platformu, a koji ukazuje na to da subjektivni osećaj o globalnoj ekonomiji u naredna tri meseca iznosi ‑39,2 na skali od ‑50 (mnogo gore) do +50 (mnogo bolje). Iako su to veoma negativne prognoze, treba napomenuti da su rukovodioci kompanija bili manje pesimistični prema svom sektoru industrije (‑22) i kompanijama (‑17,8).

Dakle, svima je jasno da živimo neku novu stvarnost koja je još uvek nedefinisana, a da bi opstale i uspele u novim okolnostima, kompanije će morati da razumeju svoje snage i slabosti i prilagode se nepredviđenim događajima.

Kako se operacionalizuju i implementiraju SAS rešenja? Verujemo da su mnogi zainteresovani, ali se ustežu da poveruju modelima prediktivne analitike, iako se vrlo ozbiljni biznisi u najmoćnijim zemljama sveta baziraju upravo na analitici.

Naša osnovna ideja vodilja je: analitika za sve i analitika svuda! U tom smislu, imamo rešenja koja će zadovoljiti i kompleksne analitičke zahteve u globalnim korporacijama ali i zahteve malih kompanija koji se bojažljivo, s tek jednom ili dve studije slučaja odlučuju na analitičko putovanje.

Naša rešenja su na usluzi najnaprednijim data scientist‑ima, ali i poslovnim korisnicima koji ih, iako bez formalnog znanja u analitici, uz pomoć vizuelnog interfejsa i out‑of‑the‑box ugrađenih analitičkih funkcionalnosti, uspešno koriste za poslovno odlučivanje. Zaista verujem da je analitika neminovan i možda i prvi korak na putu digitalne transformacije.

Što se tiče poverenja u analitičke modele, svako modelovanje se radi s nekim poslovnim ciljem na umu i merljivim rezultatima koji se od uspešno implementiranog modela očekuju – to može biti, npr. porast stope prihvata marketinške kampanje koja rezultuje povećanjem prihoda ili smanjenje poslovnog rizika banke, što će smanjiti broj nenaplativih potraživanja. Šta god da je u pitanju, analitika je egzaktna matematička disciplina i njeni rezultati vrlo su merljivi. Ono što eventualno može biti izazov jeste inertnost organizacije da prihvati promene u poslovnim procesima koje primena analitike neminovno nosi.

Najavljena je integracija s Microsoft Azure‑om kako bi se ponudila cloud rešenja oslonjena na SAS analitiku i veštačku inteligenciju. Možete li nam reći nešto više o tome?

Strateško partnerstvo je najavljeno tokom našeg tradicionalnog SAS Globalnog foruma, i ono će omogućiti pokretanje svih SAS rešenja u Microsoft Azure Cloud‑u i integraciju sa ostalim proizvodima iz Microsoft‑ovog portfolija. Takođe, razvijaćemo nova rešenja i usluge u koje su ugrađene SAS analitičke funkcionalnosti. Želja nam je da ujedinjenim snagama definišemo budućnost analitike, mašinskog učenja i veštačke inteligencije na cloud‑u za naše klijente i tako im omogućimo da brže donose poslovne odluke, unapređuju poslovanje i kontinuirano inoviraju.

