Microsoft gasi proizvodnju Xbox One X i Xbox One S Digital Edition konzola

Microsoft je objavio da prestaje sa proizvodnjom Xbox One X i Xbox One S Digital Edition konzola. To je urađeno kako bi se u proizvodnim pogonima napravilo mesta za novu konzolu, Xbox Series X. Model Xbox One S će se i dalje proizvoditi i prodavati globalno.

Naravno, ovo ne znači da će One X i One S Digital konzole naprasno nestati iz prodavnica. Njih i dalje ima u prodavnicama i na zalihama, pa će u nekom narednom periodu one još uvek biti dostupne za kupovinu.

Možda deluje nelogično da se kompanija odlučila da prekine proizvodnju njihovog najjačeg modela, One X, ali kada se malo razmisli to itekako ima smisla. Igrači koji zahtevaju najbrži hardver najverovatnije će se strpeti još nekoliko meseci kako bi kupili Series X konzolu, dok će potencijalnim kupcima One S Digital Edititon biti na raspolaganju zamena u obliku One S konzole.

