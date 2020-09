Intervju: Nikola Rokvić – Online platformom do bližeg kontakta s publikom

Ne postoji nijedan biznis na ovom svetu koji se neće promeniti na neki materijalni način kao rezultat COVID-19 krize, što će biti jedna od glavnih tema o kojima će se diskutovati 4. i 5. novembra na BIZIT‑u. Muzička industrija nije izuzetak i čini se da 2020. godina postavlja pitanje s kojim se profesionalni muzičari, pevači i bendovi nerado suočavaju: kakva je budućnost muzike uživo? Poklopilo se da se s novonastalom situacijom u Srbiji pojavi i aplikacija koja je za manje od tri meseca doživela veliki uspeh. O muzici, savremenim tehnologijama i pre svega o YouBox aplikaciji, razgovarali smo s njenim idejnim tvorcem Nikolom Rokvićem, koji će nam je bliže predstaviti u novembru na predstojećem BIZIT-u

Prvi srpski muzički video-striming servis YouBox naišao je na dobar prijem publike, da li ste očekivali ovakve rezultate i da li je situacija s pandemijom i izolacijom uticala?

Da, trenutno imamo više od 220.000 preuzimanja (Google Play Store, App Store i AppGallery) za par meseci koliko postojimo. Očekivao sam uspeh i verovao sam od samog starta, ali nisam verovao da će se sve to tako brzo desiti i da ćemo za dva-tri meseca toliko ljudi okupiti. Prvo smo zakupili servere za par hiljada ljudi, međutim u jednom trenutku je bilo 60.000 ljudi na aplikaciji a tek smo bili otvorili. To je bio veliki stres, mislili smo da će sve da eksplodira. Sva sreća pa smo uspeli sve da sredimo.

Što se tiče korone, imali smo možda i sreće i nesreće. Na ovom projektu se radi skoro tri godine i sve što smo planirali, da velike zvezde izvode svoje pesme iz dnevne sobe, spavaće, pored reke, šume, desilo se samo po sebi za vreme izolacije. Pevači su krenuli sami da izvode iz svojih dnevnih soba čak i na globalnom nivou zbog čega sam se u jednom trenutku uplašio da nam je propao ceo koncept, tako da nas je korona ubrzala. Da se nije desila pandemija, sada bismo tek možda bili spremni za pokretanje platforme i aplikacije. U jednom trenutku sam prelomio i rekao da nismo još uvek skroz do kraja sve uradili što smo planirali, ali da moramo da izađemo jer je dobar trenutak, i na kraju je sve bilo veoma uspešno. Dosta ljudi vezuje YouBox za period izolacije, čak su mislili da je platforma napravljena samo za potrebe nastale zbog korone, što uopšte nije istina.

Kada i kako se rodila ideja za YouBox?

To je bilo pomalo čudno. Ideja se rodila u avionu za Sarajevo i pri čemu sam dva dana pre toga bio bolestan, da sam čak planirao da otkažem gostovanje u Mostaru, ali nekako sam uspeo da se malo oporavim. Tako poluživ u avionu, samo mi se javila ideja da kreiram prostor gde bi muzičari i pevači ispunjavali želje korisnika i gde bi pevali iz intimnih atmosfera. Kasnije sam sve to ispričao mom kumu Nikoli Jelovcu, koji mi je dao snagu i podršku da krenemo zajednički u sve to i da napravimo aplikaciju. Pored Nikole, na dalji razvoj bitno je uticala i Danijela Popović Jurić. Posle smo dolazili do raznih firmi koje se bave izradom aplikacija. Zatim smo sigurno godinu dana razvijali celu ideju, pa smo došli do zida, ispostavilo se da je to bio preveliki poduhvat za naše partnere i saradnike. Tada smo tražili pomoć i od nekih drugih, nakon toga smo shvatili da treba mnogo novca i da je potrebno da tražimo podršku, tako da je to bio dugačak put od tri godine.

Šta YouBox platforma pruža korisnicima, a šta umetnicima i šta je izdvaja od stranih konkurentskih rešenja?

Pruža bliži odnos. Oduvek sam više voleo da imam bliži kontakt s publikom. Na koncertima tu je bina i ne postoji direktna komunikacija s publikom, u ovom slučaju s korisnikom. Tako da YouBox pruža, i tek će pružati jer je ovo jedan mali početak, tu direktnu komunikaciju. Pokušavam da YouBox platformom razbijem barijere između zvezde i korisnika. Želim da se stvori prisan odnos i da možemo jednostavno u realnom vremenu da ispunjavamo želje svih korisnika. Mislim da je sjajna stvar za umetnike jer ne moraju toliko finansijski da ulažu u koncert, ne moraju da zakupljuju klub, salu, stadion, jer je ovde dovoljna dnevna soba i preko lajv strima može sve da se organizuje. Umetnici su tako rasterećeni jer su smanjeni troškovi, a dobijaju mogućnost da im ceo svet bude publika te nisu ograničeni samo na jednu halu ili arenu. Što se tiče konkurencije, u svetu i kod nas nije postojalo ništa slično. Postoje drugi servisi i platforme, kao što su YouTube, Deezer, Spotify, ali nema ništa u svetu što je slično YouBox-u.

Koliki je tim radio na ovom projektu i koja firma je razvila aplikaciju?

Za sada nas ima oko 20, plus outsource, jer sarađujemo s dosta firmi. Imamo i celu produkciju koja sve to snima, osmišljava i verujem da će se taj broj vrlo brzo udvostručiti, s obzirom na to da je muzički deo samo početak. Imamo planove da se širimo i na druge grane. Aplikaciju je razvila firma Cubes. Na početku smo sarađivali s drugom firmom i u jednom trenutku smo shvatili da je to možda bio veliki zalogaj za njihove kapacitete, a onda smo naišli na Cubes i stvarno smo prezadovoljni saradnjom s njima.

Kako se kao umetnik snalazite u biznis vodama?

Oduvek sam želeo da imam menadžera koji će se posvetiti meni i koji će voditi računa o mojoj karijeri. Međutim, nisam naišao na takvog čoveka i onda sam morao sam da se borim i sam sebi da budem menadžer. Već dugo imam svoju firmu koja se bavi mojom karijerom, tako da sam silom prilika naučio i taj deo, da se bavim biznisom.

Kako su kolege pevači reagovali na ovaj biznis poduhvat?

Među kolegama je u početku bilo dosta skeptika. Ideja je bila da se sve realizuje uz, na primer, jedan instrument s bilo kog mesta, jer sam ja spreman i na to. Međutim, dosta kolega voli da to bude organizovano s dobrom produkcijom, tako da smo kroz sve to i mi napredovali produkcijski da bismo ugodili kolegama i sad se stvarno sami javljaju i svi žele da budu deo YouBox-a. Postali smo za neka tri meseca jedan dobar faktor na našoj sceni. Prvi koncert koji smo emitovali na platformi držala je Marija Šerifović i imali smo devet miliona pregleda stranice na našoj aplikaciji za sat i po, time je postavljen rekord na ovim prostorima.

Da li striming servisi utiču pozitivno ili negativno na muzičku industriju?

Mislim da je ceo svet prešao na digital i uopšte na taj vid komunikacije, pa tako i muzika. Smatram da moramo da idemo u korak s vremenom, iako sam ranije više voleo okupljanje, sviranje uživo i kontakt s ljudima. Međutim, shvatio sam da se kontakt s publikom gubi na velikim koncertima. Tako se i rodila ideja sa YouBox-om, želeo sam da nekako spojim i jedno i drugo kroz tu platformu. Ima i dobrih stvari, naravno i manje dobrih, jer je sve postalo brzo, muzičari jednostavno ne proživljavaju toliko muziku. Više se gledaju trendovi i sve se meri kroz to koliko će biti pregleda na YouTube-u pa se muzika danas pravi namenski za to, ali takvo je vreme u kom živimo. Mislim da je neka zlatna sredina idealna.

Koliko je muzička industrija u Srbiji napredovala uz pomoć savremenih digitalnih tehnologija?

Mislim da je dosta napredovala. Naravno, svesni smo da ovde još uvek nisu toliko dobro regulisana izvođačka prava i uopšte autorska prava, ali ide ka boljem. Smatram da striming servisi i platforme, i one koje postoje ali i one koje tek dolaze u Srbiju, daju dobru sigurnost i analizu koliko ko vredi i koliko treba da prihoduje, tako da sam zadovoljan s tim.

Da li savremene digitalne tehnologije utiču na proces stvaranja u muzici, to jest da li muzika gubi „dušu” u procesu digitalizacije ili dobija nov, poboljšan oblik?

To je večito pitanje. Imamo sada staru školu, pogotovo stare rokere koji izbegavaju uopšte sve te stvari. Međutim i ja sam prolazio kroz to pa sam gledao kako su neki veliki bendovi, recimo od Led Zeppelina pa nadalje, svi imali proces stvaranja muzike. Okupljali su se i odlazili u neke predele, zatvarali se i razmišljali, pravili i živeli muziku i to je bilo nekako organski. Danas, pogotovo sa obradom zvuka, mislim da se malo gubi suština. Uvek sam voleo da okupim muzičare i svi zajedno da sviramo i da pevam. To mi je uvek bilo bolje nego da prepevavam pet, šest, deset ili petnaest puta. To želim da vratim na neki način kroz YouBox, tu divnu stvar da se sve izvodi uživo kad se energija i bliskost muzičara i izvođača prenosi na korisnike.

Iako platforma postoji tek nešto više od tri meseca, održani su veoma zapaženi online koncerti velikih domaćih muzičkih i estradnih imena, šta možemo sledeće očekivati od platforme?

Možete mnogo! Ne znam da li smem mnogo da otkrivam, pošto je sve u procesu stvaranja, ali reći ću samo da je muzika jedan mali segment YouBox-a. Imaćemo i drugih kategorija i, što je najbitnije, mislim da aplikacija i uopšte sama platforma treba da živi od korisnika. U nekom trenutku planiramo da uključimo i korisnike da oni budu ti koji će moći isto da učestvuju kao i izvođači i mislim da je to suština svake platforme. Smatram da ne mora sve da zavisi od produkcije, u ovom slučaju nas, koliko snimimo ili koliko uradimo, već jednostavno da sadržaj mogu da stvaraju i sami korisnici.

Planiramo više opcija za monetizaciju. Biće pay-per-view i mesečnih članarina, raznih opcija gde će korisnici moći da rade mnoge stvari, naravno i da otvaraju svoje profile. Mi smo nacija koja voli da peva, tako da će i korisnici moći da otvaraju svoje profile i biće kao neka mešavina striming servisa i društvene mreže. Tipujem na veliki uspeh kada budemo uključili korisnike.

Šta biste poručili mladima u Srbiji koji tek pokreću sopstveni biznis?

To je dugačak put. Naravno, i dalje imam svoj primarni biznis, pevanje, ali projekat kao što je YouBox dešava se jednom u životu i potpuno sam se predao tome. Treba verovati. Naravno, veoma je bitna i ideja, ali ideja je mnogo a niko da iskorači dalje, a ako neko i iskorači, kad naiđe na prvu prepreku, odustane. Tako da je bitno ostati tu, bitno je biti uporan, kad se padne ne odustajati, ići na sve strane kao voda koja uvek pronalazi svoj put, takvi i mladi treba da budu i da pokušaju da nađu i podršku prijatelja, porodice koji će biti tu za njih i to je prvi korak. Kada pričamo o YouBox-u, mislim da je ta upornost najbitnija. Verujem da je ipak sve zacrtano, ali bitni su upornost, neodustajanje, znanje i inovacija, a možda i taj mali segment sreće.

