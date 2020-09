AFA organizuje Treću nedelju inovacija

Nedelja inovacija će se ove godine održati od 21. do 25. septembra a tema će biti „Sastanak sa budućnošću“ sa posebnim fokusom na podizanje svesti o tome kako brzorastuće tehnologije utiču na promenu ekonomije, društva i načina na koji radimo i živimo. Konferenciju o inovacijama 24. septembra će otvoriti počasna gošća Nedelje inovacija madam Mariya Gabriel, EU Commissioner za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade.

Najnovije tehnologije poput veštačke inteligencije, robota, virtuelne realnosti, biotehnologije, blockchaina, nanotehnologija, digitalne proizvodnje i globalne gigabit mreže će promeniti najveće sektore poput obrazovanja, zdravstva, industrije zabave, transporta, maloprodaje, bankarstva. Međutim, kako će uticati na naše živote i na transformaciju sveta? Teme koje se tiču dugovečnosti, urbanog vazduhoplovstva, inteligentnih mašina, cybersecurity, zaštite podataka i naše lične odgovornost u novom digitalnom dobu će vas, tokom Nedelje inovacija, inspirisati i isprovocirati da preispitate stanje i napravite promene u svojoj kompaniji, industriji, zajednici, karijeri i životu.

Eminentni predavači i stručnjaci

Tokom pet dana septembra će govoriti renomirani svetski i domaći stručnjaci, istraživači, inovatori, naučnici, kreatori promena, korporativni i startap lideri, preduzetnici, aktivisti o neograničenim mogućnostima za razvoj koje nam pružaju disruptivne inovacije kao i o značaju kolaborativnog liderstva u procesu ekonomskog rasta i razvoja društva u novoj tehnoloskoj eri. Nedelja inovacija je posvećena stvaranju i razvoju regionalnog inovacionog ekosistema i svake godine promoviše primere najbolje prakse koji doprinose ekonomskom rastu ali ujedno rešavanju društvene i ekološke izazove, istovremeno doprinoseći izgradnji odgovornijeg inkluzivnog društva, sa posebnim fokusom na značaju podjednakog uključivanje žena u kreiranju nove, digitalne civilizacije.

Tradicionalno uspostavljene nagrade za najbolje inovatore i pronalazače će se dodeljivati i ove godine sa ciljem promocije pozitivnih primera i uzora među pojedincima, kompanijama, organizacijama, startapovima koji daju prioritet etici, rodnoj ravnopravnosti, održivosti, ekologiji i društvenom prosperitetu i svi zainteresovani se mogu prijaviti na iw@afa.co.rs

Edukativne radionice kao novina

Novina je poseban edukativni program namenjen svim organizacijama i pojedincima koji su u potrazi za sjajnim prilikama koje unapređuju znanje i veštine. Edukativne radionice iz oblasti: Design Thinking, Machine Learning, Agiel and Scrum metodologije i pokretanja i razvoja online biznisa, omogućiće svim učesnicima da usvoje najkompetentnija znanja koja su odmah primenjiva u biznisu.

„Nedelja inovacija ima za cilj da doprinese razvoju regionalnog inovativnog ekosistema i podigne svest o značaju saradnje i kolaborativnog liderstva za rešavanje brojnih ekonomskih i društvenih izazova u doba stalnih promena i rastuće neizvesnosti izazvane pandemijom ali i mogućnostima za ubrzni razvoj korišćenjem inovacija naročito u oblasti tehnologija. Kroz različite programe kojima vrednost daju svetski renomirani predavači i učesnici, kao i kroz dodelu godišnjih nagrada Nedelja inovacija postavlja nove standarde, stvara uzore i ukazuje na najbolje primere inovacija za stvaranje naprednijeg i inkluzivnijeg društva i kvalitetnog ekonomski rasta i razvoja”rekla je najavljući Treću Nedelju inovacija osnivačica AFA i programska direktorka Nedelje inivacija Žaklina Nikolić Kušić.

Program na zvaničnom sajtu

Program Nedelje inovacija možete videti na www.innovationweek.rs kao i način na koji možete da se prijavite i aplicirate za godišnje nagrade za inovacije, kao i da se prijavite za radionice i edukativne programe i učestvujete na konferenciju o inovacijama.

S obzirom na COVID 19, dogadjaj je u ovom momentu planiran u kombinaciji online i fizičkog održavanja i biće prilagođen trenutnim merama države u odnosu na ovu situaciju.

AFA all for all je kros-sektorska, kros-generacijska i kros-gender zajednica posvećena ekonomskom osnaživanju žena, njihovoj profesionalnoj afirmaciji kao i povezivanju i aktivnom uključivanju u kreiranje budućnosti i društva jednakih mogućnosti.

