Intervju: umlaut – više od komunikacija

Iako prve aktivnosti kompanije umlaut u Srbiji datiraju još od 2006, beogradska kancelarija je registrovana 2009, a globalno rebrendirana 2019. godine. Lokalni tim trenutno ima oko 140 zaposlenih, a o aktivnostima kompanije govori nam Hakan Ekmen, CEO kompanije.

Kompanija umlaut je dobro poznata u telekomunikacionoj industriji, ali to je samo deo priče. Možete li nam reći malo više o umlaut‑u?

umlaut je tehnološki orijentisana kompanija okrenuta budućnosti koja pruža usluge brojnim sektorima i industrijama, poput automotiva, energetike, avio, železnice i telekomunikacija. Svoju stručnost i znanje prenosimo u mnogobrojne industrije. Naša vrednost je definisana dodatnom vrednošću koju stvaramo za naše klijente, njihove kompanije i njihove proizvode.

Tokom 24 godine umlaut je rastao, počevši kao startap osnovan u Nemačkoj, i narastao u multinacionalnu, globalno aktivnu kompaniju s hiljadama visokospecijalizovanih i iskusnih eksperata. Podržavamo svoje klijente širom sveta da unaprede svoje tehnološke mogućnosti i organizacionu kulturu. U ovoj saradnji, uvek se trudimo da im ponudimo nešto više od uobičajenog. Sledeći naš moto – Add something on top! (Dodajmo nešto više na standardno.)

U sektoru telekomunikacija poznati smo kao globalni lider u mobilnim i fiksnim „benchmark“ kampanjama. umlaut‑ove rezultate s „benchmark“ kampanja koriste mrežni operatori, dobavljači opreme, regulatorne agencije i zvanični predstavnici širom sveta. Povrh toga, kad jednom dobijemo uvid u performanse mreže, naši inženjerski timovi i timovi za bezbednost mogu pomoći operatorima da poboljšaju svoje mreže i zaštite ih od sajbernapada.

Po čemu su umlaut‑ove mobilne „benchmark“ kampanje posebne?

Zahvaljujući našoj sofisticiranoj i standardizovanoj metodologiji, rezultati su uporedivi u svim zemljama i kod svih operatora. Naša testiranja pružaju transparentnost i podstiču bolji kvalitet i performanse mreže. Na kraju, to dovodi do poboljšanja svakog klijenta. Mrežni operatori ih smatraju najrelevantnijom procenom svojih mreža, jer korektno i transparentno ocenjuju digitalne infrastrukture.

Nedavno smo objavili poslednje ažuriranje metodologije, usmeravajući se na izazovnije test slučajeve i kriterijume za ocenjivanje. Uvideli smo rastući broj crowd 5G korisnika širokopojasne mreže u okviru našeg umlaut rezultata, pružajući više procena širokopojasne pokrivenosti, brzine i kašnjenja usredsređenih na korisnike i usluge.

Postoji li nešto posebno što biste istakli u vezi s globalnim razvojem 5G?

Naša crowd source metodologija omogućava nam da vidimo gde je 5G već u upotrebi. Na NGMN forumu u novembru 2020. predstavili smo rezultate naše prve globalne 5G „benchmark“ kampanje, dajući pregled razvoja 5G tokom 2020. godine. Od prvog kvartala 2020. broj 5G uzoraka kontinuirano se povećavao, počev od azijskog regiona, praćen Severnom Amerikom i Evropom.

Generalno, rezultati za 5G Global Benchmark bili su prilično heterogeni, uključujući 10 zemalja širom sveta kao najboljih u okviru našeg testiranja. Povrh toga, uradili smo drive testove u mnogim gradovima širom sveta, pokazujući prilično impresivne rezultate u vezi sa brzinom podataka, kao i u vezi s dostupnošću 5G mreže u metropolama. Takođe smo objavili reviziju prvog izveštaja o 5G mreži u SAD, na osnovu našeg novog framework‑a. Tržišta se primetno ubrzano kreću ka ovoj novoj tehnologiji.

Nedavno ste, takođe, objavili i izveštaj o prvoj komercijalnoj OpenRAN mreži na svetu u Japanu. Koliko je OpenRAN konkurentan?

Rakuten Mobile je pokrenuo svoju komercijalnu mrežu OpenRAN pre samo godinu dana. S naše tačke gledišta, vrlo je zanimljivo koliko je ova mreža konkurentna u poređenju s postojećim mrežama širom sveta.

Naša analiza podataka pokazuje da je OpenRAN tehnologija već zrela i da pruža konkurentne performanse u poređenju sa ostalim globalnim mrežama. U Tokiju, Rakuten Mobile pokazuje konkurentske performanse u poređenju s vodećim operatorima u drugim testiranim gradovima: Atlanti, Berlinu, Johanesburgu, Londonu, Meksiko Sitiju, Milanu, Njujorku, Rijadu, Rimu, Sao Paulu, Sijetlu, Sidneju i Cirihu.

Tradicionalno, tehnologija mobilne mreže kreira se od vrlo specijalizovanih tehnoloških kompanija koje imaju zaštićeni interfejs između mrežnih elemenata. Otvoreni interfejs stvara konkurenciju, uglavnom iz dva razloga. Jedan je cena, što je važan aspekt za operatora mobilne mreže. A drugi, podjednako važan razlog, jeste inovacija. Obe komponente su značajni faktori na afričkom tržištu – OpenRAN je dokazao da može biti alternativa tradicionalnim dobavljačima mrežne opreme.

Koji su vaši planovi u Srbiji?

Planiramo da povećavamo poslovanje u ovom regionu i želimo da pružimo podršku mrežnim operatorima kako bi obezbedili vrhunski kvalitet i performanse mreže. Benchmarking je samo prvi korak ka poboljšanju mreža. Na osnovu rezultata i stečenih uvida, umlaut podržava svoje klijente da dobiju maksimum iz svojih ulaganja prilikom pružanja svojih najsavremenijih usluga.

Povrh toga, naš tim u Srbiji će dalje uticati na digitalizaciju u drugim industrijama. Teme poput 5G mreže, IoT‑a i sajberbezbednosti biće neke od najpopularnijih 2021. godine. Digitalna transformacija se dešava upravo sada. Povezivost premašuje područje Interneta i uključuje sve više svakodnevnih aparata i mobilnih uređaja. Ali digitalizacija podrazumeva više od puke digitalizacije senzora i mašina.

Klijenti moraju da premoste jaz između dostupnih tehnologija, sa svim njihovim stvarnim ograničenjima, i relevantnih poslovnih ograničenja koja žele da prevaziđu. Kako broj opcija – i aspekata – neprestano raste, pitanje nije šta se može, već šta treba učiniti.

Naše IoT mogućnosti se kreću od integracije senzora do obrade podataka i od pozadine do interfejsa. Naša polja delovanja, između ostalog, uključuju logistiku, pametne gradove, automotiv i avio‑industriju. Pored toga, vodimo sopstvenu IoT laboratoriju kao dodatni izvor ideja i eksperimenata.

S druge strane, veća povezanost znači rastuće izazove u sajberbezbednosti. Vođeni sopstvenom motivacijom, napadi su usmereni uglavnom na osetljive podatke i kritične usluge, što ne dovodi samo do finansijskog već i do gubitka reputacije. Takođe, to rezultira informacionim katastrofama zbog nedostupnosti ključne infrastrukture. Svaki pojedinačni pokušaj napada treba otkriti i efikasno ublažiti.

U kompaniji umlaut s puno entuzijazma pružamo konsultacije svojim klijentima kako bismo postigli najbolje moguće bezbednosno pozicioniranje, primenom prilagođenih mera i sprovođenjem temeljnih bezbednosnih testiranja, kako bismo bili spremni na ovakve sajbernapade. Naše međuindustrijsko iskustvo i ono u javnom sektoru temelj su za našu ekspertizu izgrađenu na iskustvu, koju možemo iskoristiti za efikasnu i efektivnu pripremu i konsultovanje svojih klijenata.

Korisna adresa: umlaut.com

Podelite s prijateljima

Tweet