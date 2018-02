iPad maskom protiv straha od interakcije sa ljudima

Poslednjih nekoliko godina nam je pružen širok spektar tehnoloških dostignuća koja će nam pomoći da u potpunosti izbegnemo strahove od ljudske interakcije. Umorni ste od usiljenih i svakodnevno površnih razgovora sa dostavljačem pice, taksistom ili kasirkom koja pakuje vaše namirnice? Ne brinite, mašine bez života će vas poštedeti tih muka. Međutim sada, konačno, istraživači su usavršili način da ostanete u društvu, a da zapravo ne morate uopšte da napuštate komfor svog doma – tako što ćete imati surogat osobu koja će nositi iPad privezan trakom na glavu koji će služiti kao maska sa vašim licem i koji će umesto vas komunicirati sa svetom.

Japanski istraživač Jun Rekimoto je ove nedelje predstavio svoju novu tehnologiju, nazvan ChameleonMask, na MIT Tech Review EmTech-u, izveštava Select All. ChameleonMask je očito opisan kao “Ljudski Uber”, ali je zapravo bliži mobilnom FaceTime-u. Prema njegovom veb sajtu, tehnologija “koristi pravog čoveka kao surogata za drugog korisnika“, dajući surogatu “ekran koji služi kao maska koji prikazuje uživo lice udaljenog korisnika, a glasovni kanal prenosi njegov glas”. Rekimoto je navodno opisao iskustvo korišćenja ChameleonMaska kao “iznenađujuće prirodno”, što zvuči iznenađujuće.

“Human Uber,” developed in Japan, provides a way to attend events remotely using another person’s body. “It’s surprisingly natural” says its inventor, Jin Rekimoto of Sony #emtechasia pic.twitter.com/WZHPVcZ6M0

