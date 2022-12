IT u industriji: kada je teško a mora se…, Slobodan Stanković, Vesimpex | BIZIT2022

Slobodan Stanković, direktor kompanije Vesimpex je govorio o rešenjima u ponudi ove kompanije i ilustrovao na koje sve načine je ova kompanija učestvovala u industrijskim poduhvatima i na koje je sve načine IT pomagao razvoj industrije u proteklom periodu. Naravno, naglasak je bio na IT infrastrukturi, data centrima i opremi.

„Krucijalna stvar za poslovanje danas jeste zaštiti opremu na pravi način. To se odnosi i na data centre, gde su glavni izazovi voda i vlaga, korozija, mraz i generisanje velike količine toplote, za šta je potrebno obezbediti adekvatno hlađenje. U železari smo imali nekoliko ozbiljnih projekata gde smo morali da ozbiljno štitimo IT opremu od toplote, a hemijski uticaj na IT opremu je nešto čega postajete svesni tek kada uđete u posao sa industrijom i izložite opremu toj vrsti uticajnog faktora. Jedno od najvažnijih rešenja nove generacije jeste Edge data centar, mini data centar koji obezbeđuje stalan rad, gde sistem za upravljanje fabrikom komunicira sa ERP-om i ispunjava sve potrebne zahteve kao što su dostupnost, kontrola pristupa, napajanje, klimatizacija.“

