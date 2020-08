ITAcademy: partner svetskih IT kompanija

Ako želite da savladate tražene veštine i steknete prestižne IT sertifikate koji će vam obezbediti uspešnu karijeru, trebalo bi da razmislite o školovanju na ITAcademy, čiji polaznici već godinama s lakoćom dolaze do odlično plaćenih programerskih, dizajnerskih i ostalih IT poslova.

ITAcademy se od svih ostalih škola u regionu izdvaja kao jedina edukativna ustanova koja ima zvanična partnerstva s najuglednijim svetskim IT kompanijama i organizacijama, među kojima su Adobe, Oracle, Zend, Apple, Microsoft, Google…

Školovanje po svetskim standardima moguće je i kod nas

Zahvaljujući najsavremenijim IT programima usklađenim s potrebama tržišta i svetskim standardima, kvalitetu predavačkog kadra, primeni najnovije tehnologije u nastavi, vodeće svetske IT kompanije izabrale su ITAcademy za svog zvaničnog partnera u regionu.

Sa ITAcademy ističu da ova partnerstva predstavljaju svetsko priznanje i potvrdu njihovog dobrog rada, a polaznicima iz Srbije i regiona i još preko 120 zemalja sveta, odakle oni dolaze, obezbeđuju uslove kao u najjačim trening centrima u svetu.

Ovo su neke od prestižnih kompanija i organizacija koje su izabrale ITAcademy za svog partnera kod nas:

Adobe

Zahvaljujući partnerstvu sa ovom najvećom softverskom kompanijom, ITAcademy je stekla status Adobe Authorised Training Center, što njenim polaznicima sa odseka Design & Multimedia, osim rada s najnaprednijim Adobe alatima, pruža mogućnost sticanja Adobe sertifikata, koji predstavljaju međunarodnu potvrdu njihovog znanja i stručnosti.

Oracle

ITAcademy je prvi zvanični Oracle WDP partner u Srbiji. Polaznici smera Java Development na ITAcademy imaju priliku da pohađaju specijalizovane grupe Java kurseva usklađenih sa Oracle programima koji donose praktična znanja prilagođena potrebama IT tržišta i prestižne Oracle sertifikate, koji su cenjeni kod poslodavaca širom sveta.

Zend

Internacionalna Zend korporacija izdaje prestižni Zend sertifikat, koji predstavlja zlatni standard kada je u pitanju PHP programski jezik. Oni koji pohađaju program PHP Web Development na ITAcademy imaju priliku da znanja usvajaju uz jedinog sertifikovanog Zend PHP trenera kod nas i dobiju cenjeno zvanje Zend Certified PHP Engineer, koje im otvara vrata svetskih IT kompanija.

Apple

ITAcademy je partner i kompanije Apple i postala je Autohorized Training Provider na najvećem broju lokacija u našoj zemlji. Ovo partnerstvo polaznicima koji žele da savladaju iOS programiranje garantuje izvođenje licencirane obuke i pristup najsavremenijim Apple tehnologijama.

Autodesk

Autodesk je multinacionalna softverska kompanija i lider u oblasti 3D softvera za dizajn i projektovanje. Kao zvanični Autodesk Training Center i Autodesk Authorized Academic Partner, ITAcademy omogućava svojim polaznicima na odseku 3D Design & CAD školovanje po zvaničnim Autodesk-ovim principima obuke i sticanje prestižnih Autodesk sertifikata.

Microsoft

Partnerstvo sa ovom velikom kompanijom omogućava polaznicima programa Microsoft Development i Microsoft Administration na ITAcademy da steknu najviši nivo znanja i stručnosti u radu s Microsoft tehnologijama i svetski priznate Microsoft sertifikate.

Do posla u IT-ju za samo 12 meseci školovanja

Znanja koja steknete na nekom od programa ITAcademy u Srbiji imaju istu težinu kao da ste ih stekli u jakim centrima u Evropi ili SAD. Na taj način, svoje usluge možete da ponudite jednako poslodavcima u Srbiji ili širom sveta i tako ostvarite svetsku zaradu.

Za samo 12 meseci školovanja možete steći znanja koja vam donose svetsku platu. Treba samo da izaberete program koji vam najviše odgovara i uz posvećene predavače i rad na najsavremenijoj opremi steći ćete najtraženije veštine i sertifikate koji će vam omogućiti da ostvarite karijeru kakvu zaslužujete.

