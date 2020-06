Izaberite najtraženije studije u regionu: upišite ITS

Zanimanja iz oblasti informacionih tehnologija najtraženija su poslednjih godina i ova sfera je neprestano u ekspanziji. Da bi se dobio dobro plaćen posao u IT industriji, pored teorijskih, potrebna su i vrhunska praktična znanja. Upravo je zbog toga Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije − ITS smeštena u okviru jedne od najvećih IT kompanija u regionu.

Najmoderniji uslovi studiranja za buduće inženjere

Visoku školu strukovnih studija za informacione tehnologije – ITS osnovale su dve vodeće regionalne kompanije u oblasti obrazovanja i IT-ja – LINKgroup i Comtrade, i smestile je u središte najvećeg IT centra u regionu.

ITS pruža mogućnost studentima da uče u najmodernije opremljenim prostorijama, da koriste najnovije računare, a na raspolaganju im je i savremena stručna literatura koju su napisali profesori ITS-a.

Takođe, ITS koristi naprednu Platformu za podršku učenju, jedinstvenu u Srbiji, kako bi studentima olakšao savladavanje gradiva. Platforma predstavlja dodatni resurs pomoću koga studenti svoje znanje samostalno dopunjuju kroz online kurseve, testove za vežbanje i komunikaciju s profesorima preko Interneta, čime je sticanje znanja olakšano.

Posebna pogodnost za studente jeste i mogućnost praćenja nastave preko Interneta, putem Live stream-a. Na taj način sva predavanja ostaju sačuvana i u video-arhivi, pa studenti mogu ponovo da ih pogledaju u svakom trenutku.

Studenti imaju mogućnost da budu i deo Projektnog centra ITS-a, u kom već za vreme studiranja rade s pravim klijentima, s pravim resursima, na realnim zadacima i s kompanijama koje će zaista usvojiti krajnji produkt. Razvijaju svoje poslovne veštine u kontaktu sa IT inženjerima i upoznaju se s tim kako će izgledati njihov budući posao. U sve su uključeni i profesori ITS-a, kao i stručni saradnici – inženjeri iz kompanije Comtrade.

Čak 92,86% uspešnih studenata!

Da se odlična kombinacija ekspertskih znanja i prakse isplati, pokazuju i odlični rezultati studenata diplomaca na ITS-u. Mali broj škola može se pohvaliti izuzetnim rezultatom od 92,86% uspešnih studenata.

Tačnije, čak 85,44% ITS diplomaca se zaposlilo (u struci), a 7,42% njih nastavilo je školovanje na nekom od prestižnih univerziteta u zemlji ili inostranstvu. Ovakvi podaci pokazuju koliko je IT perspektivna oblast, ali i koliko je studiranje na ITS-u visokokvalitetno.

Studijski programi za moderno obrazovanje

U kreiranju studijskih programa ITS-a prihvaćeni su svetski standardi obrazovanja iz sfere računarskih nauka i uključeni najkvalitetniji programi i bogata iskustva osnivača, proistekla iz višegodišnjeg rada u oblasti IT obrazovanja.

Studenti ITS-a imaju mogućnost da se usavršavaju u četiri najplaćenije IT oblasti: Informacione tehnologije, Računarska multimedija, Informacioni sistemi, Elektronsko poslovanje.

Tu su i dvogodišnje master studije koje pružaju širok spektar ekspertskih znanja iz informacionih tehnologija na celokupnom procesu projektovanja, izrade i implementacije softvera, što studentima omogućava da budu među najtraženijim stručnjacima današnjice.

Započnite svoju uspešnu IT karijeru na ITS-u

Zbog svega navedenog, ali i zbog mnogih drugih razloga, budući IT stručnjaci prepoznaju ITS kao najbolji izbor za nastavak svog školovanja, a usled velikog interesovanja, najveći broj mesta već je popunjen. Započnite svoju uspešnu IT karijeru na ITS-u.

Upišite studije koje obezbeđuju sigurnu budućnost. Izaberite neki od najmodernijih studijskih programa. Prijavite se preko sajta its.edu.rs ili pozivom na broj 011/40-11-216.

