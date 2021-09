JD.com prestao da prodaje 86 velikih igara

Druga najveća kineska platforma za e-trgovinu JD.com prestaće da prodaje blizu 86 igara nakon ograničavanja dece da igraju igre tri sata nedeljno. Popularni naslovi koji se uklanjaju sa njene platforme su Super Mario Maker 2, FIFA 21, The Last of Us 2 i drugi.

JD.com zabranjuje igre koje imaju nedoličan sadržaj

Ranije ove nedelje, kineska državna uprava za štampu i publikacije izdala je pravilo kojim se ograničava igranje igrica za decu mlađu od 18 do tri sata nedeljno. Sada im je dozvoljeno da igraju samo sat vremena svakog petka, subote, nedelje i na zakonske praznike. Novo pravilo ima nekoliko propusta, posebno to što zvaničnici neće moći da prate igre bez licence koje nisu zvanično u sistemu. Teško je videti na koji način bi se nadgledalo igranje van mreže.

Kompanija JD.com je najavila da će zabraniti svaku igru koja krši kineski ustav ili zakone o nacionalnoj bezbednosti. To takođe uključuje igre koje bi mogle da promovišu vulgarnost, pornografiju, kockanje i nasilje. Ranije je JD.com dozvolio prodaju određenih igara koje su prelazile te granice, zabranjujući ih samo kada su izazvale kontroverze. Nova strategija doneta je usled pojačanog sprovođenja vladinih zakona, po kom su u Guangdongu u aprilu uhapšena 54 uvoznika i zaplenjene švercovane konzole u ​​vrednosti od 11,9 miliona dolara.

Izvor: Engadget

