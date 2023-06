Jedna od najboljih srednjih škola u Srbiji dobila Mejkers lab – obrazovanje budućnosti stiglo i u Knjaževac

Tehnička škola u Knjaževcu osnovana je pre više od 90 godina, 6. juna. Simbolično danas, u ovoj školi, Grupa za obrazovanje otvorila je učionicu budućnosti u kojoj će učenici zajedno sa nastavnicima moći da uče kroz iskustvo i inoviraju.

Nakon nedavnog otvaranja učionice budućnosti u Ruskom Krsturu, predstavnici Grupe za obrazovanje posetili su Tehničku školu u Knjaževcu, u kojoj će učenici od sada imati priliku da kroz aktivnosti u Mejkers labu razvijaju interesovanje za nauku, istraživanje i stiču veštine u oblasti inovacija, preduzetništva, nadograde timski duh i povežu se sa drugim školama, privredom i građanskim inicijativama. U jedinoj stručnoj školi u Knjaževcu svi prisutni su pored novog Mejkers laba mogli da vide i trening centar škole koji se nalazi pored novoopremljenog prostora.

Povezivanje sa naukom, privredom i savremeni trendovi

U svojoj tradiciji dužoj od 90 godina, Tehnička škola u Knjaževcu konstantno je razvijala saradnju sa lokalnom zajednicom i privredom. Takođe, podrška različitih organizacija i privrede rezultirala je inovativnim programima, nagradama i saradnjama. Jedna od takvih je saradnja sa organizacijom Dostiguća mladih u Srbiji. Odlični rezultati koji su timove učenika plasirali na takmičenja poput Nacionalnog takmičenja Poslovni izazov i Poslovni izazov zapadnog Balkana, doneli su školi i đacima znanje, iskustva ali i investicije. U poslednjih pet godina u školi su realizovana značajna ulaganja. Neka od njih su sportski pod u fiskulturnoj sali, kožarska radionica opremljena savremenim mašinama i nameštajem, specijalizovana računarska laboratorija, a u svim učionicama i biblioteci stvoreni su uslovi za realizaciju multimedijalne nastave. U školi se realizuje više od 180 časova različitih računarskih predmeta, čiji je kvalitet 2020. godine unapređen opremanjem jednog od računarskih kabineta sa 15 novih računara. Otvaranjem Mejkers laba, škola će biti bogatija i za lasersku CNC mašinu, 3D štampač, komplet za robotiku i drugu opremu, ali i programe koji se u njemu realizuju.

Darko Radičanin, ,Ivan Amon, Sanja Markulin, Marija Jelenković, Milos Djuricanin, Danijela Vucicevic, foto Milos D Zivojinovic

O školi i značaju Mejkers laba za njen rad govorili su i Ivan Amon, direktor škole i Sanja Markulin, nastavnica stručnih predmeta ekonomske i turističke struke i koordinatorka Mejkers laba. O dugogodišnjoj saradnji ove škole i lokalne samouprave govorila je Marija Jelenković, zamenica predsednika opštine Knjaževac.

U ime Grupe za obrazovanje prisutnima su se obratili Darko Radičanin, direktor Dostignuća mladih u Srbiji, Danijela Vučićević, rukovoditeljka za programske aktivnosti Centra za promociju nauke i Miloš Đuričanin, direktor strategije i razvoja Nordeus fondacije.

“Godinama unazad, Tehnička škola u Knjaževcu jedna je od najaktivnijih škola u našim programima preduzetničkog obrazovanja čemu svedoče brojna priznanja učenicima i nastavnicima. Zato mi je izuzetno drago što smo danas u prilici da odamo priznanje i samoj školi kroz opremanje prostora koji će buduće generacije ohrabriti u njihovim preduzetničkim inicijativama a nastavnicima olakšati uvođenje inovativnih nastavnih metoda”, istakao je Darko Radičanin, direktor Dostignuća mladih u Srbiji.

Centralna tema inicijative Mejkers labova je udruživanje svih delova društva za bolje obrazovanje narednih generacija, kao jednog od ključnih načina za napredak i održivost celog društva. U tome primerom vode i neke od kompanije koje su ove godine pridružile i udružile kao nacionalni partneri, kako svojim znanjem, tako i proizvodima. To su kompanije Henkel, Tarkett i Roma company koji na ovaj način pomažu da učenici i nastavnici rade u što kvalitetnijim uslovima. Izgradnju mreže Mejkers labova u školama širom Srbije finansijski podržava i NCR fondacija.

Škola koja postavlja standarde u regionu i šire

Od svog osnivanja, škola neprekidno ide u korak sa savremenim tendencijama u obrazovanju, menja se i razvija, uvodi nove struke i obrazovne profile, sa ciljem odgovora na potrebe lokalne sredine i regiona. Učenici su učestvovali u brojnim međunarodnim i nacionalnim takmičenjima, u okviru kojih su osvajali priznanja ali i razvijali savremene pristupe rešavanju problema i realizaciji ideja kroz aktivnosti i rad sa vršnjacima iz cele Srbije ali i inostranstva. Međunarodni obrazovni Erazmus+ projekti učenicima i nastavnicima omogućili su da zakorače u svet obrazovanja van granica Srbije, ali i da ga dovedu u Knjaževac i Tehničku školu. Povezivali su se sa školama iz Bugarske, Portugalije, Rumunije i Italije. Učenici i nastavnici putovali su u Italiju i Portugaliju, družili se i učili, a prošle godine đaci i nastavnici iz ovih zemalja posetili su Knjaževac. Škola na taj način gradi jedinstvena iskustva za svoje đake ali i svetske trendove u oblasti obrazovanja približava lokalu.

“Mejkers lab biće mesto na kome će se okupljati i u kome će stvarati učenici ne samo Tehničke škole, već i učenici Knjaževačke gimnazije i svih osnovnih škola u opštini. Mesto u kome će učenici svoja teorijska znanja pretočiti u inovativne ideje, praktične radove i finalne proizvode, i u kome će nastajati nove učeničke kompanije i rađati se mladi preduzetnici. I ono što je možda i najvažnije, nadamo se da će ovo biti jedan od značajnijih činioca koji će doprineti ostanku mladih ljudi u Knjaževcu, jer nas ovaj Mejkers lab stavlja na mapu malobrojnih škola u Srbiji koje u ovom trenutku imaju ovakve najsavremenije uslove za rad i stvaranje.”, izjavio je Ivan Amon, direktor Tehničke škole u Knjaževcu.

Prvi uspesi đaka i nastavnika u Mejkers labovima: evropska takmičenja za najbolje, najbolji edukator godine…

Da učenici i nastavnici već ubiru plodove svog rada i inoviranja kroz Mejkers lab, pokazuju nam njihovi uspesi u prethodnom periodu. Mejkers lab u Gimnaziji Zaječar izrodio je učeničku kompaniju ZaČili, koja je sa svojim mentorom iz Banca Intese odnela pobedu na nacionalnom takmičenju Dostignuća mladih. Sledeći korak za njih jeste evropsko finale u Istanbulu 12. jula. Deo ove neverovatne priče je i profesor Mladen Šljivović, koji je bio i proglašen za najboljeg edukatora godine. Ali se tu priča o uspehu ne završava. Mejkers labovi u drugim školama već predstavljaju uspešne primere o kojima će se tek čuti. Tako Mejkers u Medicinskoj školi u Čačku koji vodi profesorka srpskog jezika, Jelena Dramićanin, konstantno radi, inovira i kreira, a rezultati su prepoznati na takmičenjima i konkursima na kojim timovi učestvuju, kao što je republičko takmičenje S.A.V.E. Ambasadori u organizaciji Dostignuća mladih u Srbiji koje se realizuje u saradnji sa Banca Intesa Beograd a na kojem su učenice ove škole i pobedile.

Inače, Mejkers lab u Knjaževcu je šesta učionica budućnosti otvorena u ovoj školskoj godini, Do sada je Nordeus fondacija sa ostalim članovima Grupe za obrazovanje otvorila 5 Mejkers labova, i to u – Čačku, Leskovcu, Zaječaru, Vršcu i Ruskom Krsturu, a do kraja juna u planu je otvaranje mejkers labova u još nekoliko škola u Srbiji.

Organizacije koje čine Grupu za obrazovanje

Grupa za obrazovanje osnovana je u septembru ove godine sa ciljem zajedničke podrške obrazovanju, čine je:

Nordeus fondacija osnovana je sa ciljem da se pomogne deci i mladima da steknu veštine, znanja i kompetencije potrebne za uspeh u digitalnoj ekonomiji kroz podršku obrazovanju i razvoj podsticajnog i kreativnog okruženja. U oblasti podrške obrazovanju, fokus je na sprovođenju inovativnih programa zasnovanih na interdisciplinarnom pristupu, iskustvenom učenju i razvoju kompetencija za 21. vek. Dok u oblasti razvoja ekosistema kreativnih industrija, Nordeus fondacija nastavlja sa dosadašnjim naporima Nordeusa kroz sopstvene programe i udruživanjem sa brojnim kompanijama kroz organizacije poput Inicijative Digitalna Srbija i Srpske gejming asocijacije čiji je Nordeus i suosnivač.

Centar za promociju nauke (CPN) je javna institucija, koju je 2010. godine osnovalo Ministarstvo nauke Srbije sa zadatkom da promoviše nauku i tehnologiju. CPN sprovodi programe i aktivnosti radeći sa istraživačkim i obrazovnim institucijama u Srbiji i širom sveta, a blisko sarađuje i sa republičkim ministarstvima, medijima i privatnim sektorom. Misija CPN-a je da premosti jaz između nauke i društva okupljajući sve relevantne aktere i širu javnost u procesu istraživanja i inovacija. CPN teži da integriše društvo u istraživačke procese, kako bi se ono, uz uvid u potrebe građana, što adekvatnije suočavalo sa društvenim izazovima.

Inicijativa „Digitalna Srbija“ je nevladina i neprofitna organizacija sa strateškim ciljem razvoja jake, globalno konkurentne digitalne ekonomije u Srbiji. Pored vodećih digitalnih igrača u zemlji koji su osnivači Inicijative „Digitalna Srbija“, ona danas okuplja više od 30 organizacija i kompanija članova iz različitih sektora relevantnih za rast digitalnog ekosistema, uključujući tehnologiju, bankarstvo i finansije, telekomunikacije, konsalting, obrazovanje i istraživanje, zatim advokatske, medijske i farmaceutske kuće, kao i organizacije za podršku startapima. Cilj Inicijative „Digitalna Srbija“ je stvaranje poslovnog okruženja koje je u službi digitalne ekonomije. Na putu ka tom cilju ulaže u strateške programe u oblasti formalnog i neformalnog obrazovanja, razvoja startap ekosistema, pravno-regulatornog okvira, digitalne infrastrukture i javnog dijaloga o digitalnoj transformaciji.

Organizacija Dostignuća mladih u Srbiji je deo globalne mreže Junior Achievement Worldwide, osnovane 1919. godine, koja obuhvata 121 zemlju na svim kontinentima i predstavlja najveći svetski program preduzetničkog obrazovanja koji godišnje pohađa više od 10 miliona učenika.

Misija organizacije je priprema i osposobljavanje učenika za uspešan život i rad u savremenom svetu u kome su najveće vrednosti inovativnost i preduzetnička inicijativa.

Uz podršku međunarodnih donatora i partnera iz poslovnog sektora u Srbiji, organizacija Dostignuća mladih u Srbiji već 17 godina kroz implementaciju svojih programa i aktivnosti na svim nivoima obrazovanja ukazuje na značaj preduzetničkog obrazovanja čiji su direktni ishod veća zapošljivost mladih, bolja konkurentnost na tržištu rada, osamostaljivanje i brže uključivanje u društvo kao i pokretanje sopstvenog posla, posebno u okviru programa Učenička kompanija.

Podelite s prijateljima

Tweet