Joberty dobio anđeosku investiciju za izlazak na globalno tržište

Joberty, onlajn platforma IT poslova koja povezuje poslodavce i kandidate u transparentan eko-sistem, obezbedila je investiciju u ranoj fazi razvoja od strane anđela investitora, Kroog Ventures. Ulaganjem u iznosu od 350.000 $ ovaj projekat visokog potencijala dostigao je vrednost od čak 3.3 miliona $.

Joberty povezuje kompanije i IT stručnjake

Joberty je platforma koja omogućava zaposlenima u IT firmama da podele svoja iskustva u radu, kandidatima da pronađu posao koji odgovara njihovim potrebama, a IT kompanijama da pronađu relevantne kandidate za svoja radna mesta. Sa ovakvim pristupom, Joberty pruža široj zajednici priliku da steknu dodatni uvid u radnu etiku i kulturu IT kompanija, čime se povećava transparentnost IT zajednice koja se ubrzano razvija.

Platforma osnovana 2019. godine ubrzo je prepoznata kao projekat izuzetnog potencijala, koji ima tendenciju da se proširi na tržišta širom sveta. Potencijal ovog projekta među prvima su podržali lideri u domaćem IT sektoru.

„IT sektor u Srbiji doživljava svoju ubrzanu ekspanziju poslednjih nekoliko godina i beleži godišnji rast od 25%. U tom pogledu smatram da treba podržati ovakve IT projekte, koji dodatno osnažuju IT zajednicu u Srbiji i pružiti mogućnost takvim projektima da svoje usluge ponude na svetskom tržištu“, istakao je Vladan Balaban, predsednik M&I Grupe i jedan od osnivača Kroog Ventures fonda.

Skoro 30 hiljada profesionalaca na platformi

Početni kapital biće iskorišćen za širenje Joberty platforme u regionu, na evropskom tržištu i šire. Platforma od osnivanja do danas broji preko 27.000 IT profesionalaca i 600 kompanija, uprkos mnogim problemima koje je izazvala pandemija Covida 19.

„Naša misija u Joberty-ju je da osnažimo pretragu i pronalazak poslova u IT sektoru na najvećem broju tržišta. Prema većini procena, globalni zahtevi za IT poslovima premašiće nekoliko miliona, a u našem fokusu je da budemo na usluzi tim zahtevima“, rekao je Nikola Mijailović, osnivač Joberty-ja.

Kompanije su već uočile prednosti korišćenja platforme – od mnogobrojnih potvrda kandidata u kojima navode Joberty kao izvor informisanja o radnim mestima, do okidača za donošenje odluke o prijavi na oglas na osnovu utisaka koje pročitaju na platformi. Takođe, firme navode da im upravo sa Joberty-a dolaze najrelevantniji kandidati.

Više informacija o Joberty platformi možete pogledati ovde.

