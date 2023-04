Još besplatnih igara: Epic poklanja dva naslova

Epic Games Store svake nedelje nudi novu besplatnu igru, a ovog puta su to Tunche i The Silent Age. Zainteresovani će moći da ih besplatno preuzmu sve do 6. aprila, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

Tunche je igra u kojoj su džunglu zauzela zla bića, a za nesreću je odgovorna baš Tunche koja raspolaže velikim moćima. Junakinja Rumi zajedno s prijateljima pokušava da zaustavi hordu, a sve se dešava u amazonskim prašumama. Akciona igra je lepo nacrtana, sve pršti od boja i uzbuđenja.

The Silent Age je svet posle apokalipse, što je tema koja je već neko vreme popularna. Ova igra se razlikuje, jer se radi o point-and-click avanturi u kojoj igrač može da putuje kroz vreme kako bi otkrio zašto je čovečanstvo nestalo. Ako sve odigra po planu, može da spase svet i postane heroj.

Ljubitelji prašuma, ali i oni koji vole apokalipsu, će se sigurno obradovati, a odlične ocene obećavaju nezaboravno iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa su igre potpuno besplatne – Tunche inače košta oko 19 evra, a The Silent Age oko 10 evra.

