Još jedan sused u kosmosu: Primećena nova planeta u blizini zvezde Proxima Centauri

Astronomi su u blizini zvezde Proxima Centauri – crvenog patuljka koji se nalazi na 4,2 svetlosne godine od našeg Solarnog sistema – primetili još jedno nebesko telo koje je kandidat za novu planetu. Proxima je već poznata po tome što oko nje kruži jedna planeta veličine Zemlje – Proxima b.

Tako bi potencijalni novi sused mogao d bude Proxima c, ali je „potencijalni“ ključna reč, budući da je novootkriveno nebesko telo za sada samo kandidat za poziciju planete. Slike novog nebeskog tela su napravljene uz pomoć High Accuracy Radial velocity Planet Searcher (HARPS) instrumenta koji je instaliran na teleskop u La Silla opservatoriji u Čileu. Proxima b oko Proxima Centauri kruži na udaljenosti koja omogućava postojanje vode na planeti, ali nije poznato da li bi planeta mogla da podržava život kao što to može Zemlja, budući da neki eksperti pretpostavljaju da je zračenje zvezde odavno eliminisalo atmosferu na ovoj planeti. Sa druge strane, novoprimećena planeta se nalazi na 1,5 astronomskih jedinica (AU – jedna jedinica predstavlja udaljenost Zemlje od Sunca – oko 150 miliona kilometara) od Proxime Centauri, što znači da je verovatno veoma hladna, te se pretpostavlja da je temperatura na površini oko -234 stepeni Celzijusove skale. Takva udaljenost ukazuje na to da potencijalna planeta nije naseljiva, bar ne oblicima života na koje smo navikli.

Potvrde da se zaista radi o planeti mogle bi da stignu nakon dodatnih posmatranja, pa bi uskoro mogle da se pojave i slike dalekog, ledenog sveta.

Izvor: Space.com

