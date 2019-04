Borba južnokorejskih izvođača: BTS postavio nov YouTube rekord

Iako je, kako prenosi BBC, BLACKPINK juče postala prva K-pop ženska grupa koja je nastupala na muzičkom festivalu Coachella, njihov prošlonedeljni YouTube rekord je ugrožen. Njihove kolege iz K-pop megagrupe, BTS, nadmašili su BLACKPINK 24-časovni rekord od kog nije prošlo ni nedelju dana. Momci iz benda BTS uspeli su za 24 sata od objavljivanja spota za pesmu Boy With Luv da sakupe 78 miliona pregleda.

Razlika uopšte nije zanemarljiva – K-pop rival, BLACKPINK grupa, je uspela da sakupi „samo“ 56,7 miliona pregleda na spotu za pesmu Kill This Love. Pored toga, BTS-ov video snimak Boy With Luv na YouTube-u privukao je zapanjujućih dva miliona komentara u tih prvih 24 sata. Takođe spot je nadmašio BLACKPINK-ov trodnevni rekord (100 miliona) sa trenutnih 116 miliona pregleda. Južnokorejski boy bend BTS (skraćeno od Bangtan Sonyeondan, što u bukvalnom prevodu znači: neprobojni izviđači) koji se sastoji od sedam članova, formiran je od strane Big Hit Entertainment-a 2013. godine. BTS je prošlog februara postao prva K-pop grupa koja je na Gremi dodeli uručila nagradu za najbolji R&B album H.E.R., piše Variety.

Mogli smo da predvidimo uspeh najnovijeg singla, pošto je ovaj bend veoma popularan širom sveta, a zajedno sa gostujućim vokalom poznate mlade američke muzičke zvezde Halsey, privukao je veću publiku nego obično.

Evo ažurirane Top 10 YouTube liste snimaka rangiranih po prikazima u prva 24 sata:

1.BTS, Boy With Luv feat. Halsey – 78 miliona pregleda

2.BLACKPINK, Kill This Love – 56,7 miliona pregleda

3.Ariana Grande – Thank u, Next – 55,4 miliona pregleda

4.BTS, Idol – 45,9 miliona pregleda

5.Taylor Swift, Look What You Made Me Do – 43,2 miliona pregleda

6.Eminem, Killshot – 38,1 miliona pregleda

7.BLACKPINK, Ddu-Du Ddu-Du – 36,2 miliona pregleda

8.Psy, Gentleman – 36 miliona pregleda

9.BTS, Fake Love – 35,9 miliona pregleda

10.Twice, Yes or Yes – 31,4 miliona pregleda

Izvor: Engadget

