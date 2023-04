Joseph Staten radi na stvaranju AAA naslova za Netflix

Joseph Staten pridružio se Netflix-u i radiće kao kreativni direktor nove AAA igre i originalne intelektualne svojine giganta za strimovanje. Staten je izjavio da je uzbuđen što je deo novog tima i radiće na potpuno novoj AAA multiplatformskoj igri.

Staten i Netflix imaju ambiciozne planove za platformu

Ovo saopštenje dolazi manje od dve nedelje nakon što je Staten najavio odlazak iz Microsofta. Pre nego što se pridružio tehnološkom gigantu 2013. godine, radio je kao pisac i režiser filma na prve tri Halo igre. Staten je kasnije pomogao u pisanju i ko-režiji Destiny-a, ali je napustio studio pre objavljivanja igre 2014. Nakon povratka u Microsoft, Staten je radio kao viši kreativni direktor Xbox Game Studios tima.

Staten je rekao da će igra na kojoj radi u Netflixu biti „multiplatformsko“ izdanje. Do danas, strategija igre kompanije prvenstveno se fokusirala na dobijanje prava na mobilno objavljivanje uglednih indie naslova kao što su Into the Breach i Terra Nil. Finansiranje razvoja multiplatformske AAA igre je znatno ambicioznije, ali i veoma rizično.

