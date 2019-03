Juniper Networks vraća ponudu WiFi opreme i organizuje Multicloud Webinar

Danas većina kompanija u praksi koristi istovremeno kompanijski i eksterni cloud. Međutim, cilj je da se ostvare sve prednosti multicloud okruženja. Agilnost je ključ za obradu velike količine saobraćaja na svakom cloud-u i za upravljanje resursima različitih proizvođača kao jedinstvenom, kohezivnom infrastrukturom.

Juniper Networks vraća ponudu WiFi opreme u svoj portfolio, zahvaljujući akviziciji kompanije Mist. Kompanija Mist je ocenjena kao vizionarska u dva Gartnerova magična kvadrata za 2018-tu godinu i to u području Wired & Wireless, kao i Indoor Location Services.

CLICO SEE, kao distributer Juniper Networks rešenja u Adriatic regiji, poziva sve zainteresovane na Juniper Multicloud webinar, koji će se održati u petak 8. marta 2019 u 16h. Ovog puta, tema je platforma za upravljanje i orkestraciju: Contrail Enterprise Multicloud – Use Cases and Best Practices. Predviđeno trajanje webinara je 45 min, a o tome kako da se definiše, primenjuje i upravlja pravilima sa jedne, centralne lokacije i kako da se orkestrira saobraćaj kroz javnu i privatnu cloud infrastrukturu govoriće Razvan Ghita, Systems Engineer, Juniper Networks.

