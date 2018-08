Kako će se obavljati vanredna inspekcija mostova u Srbiji?

Vanredni inspekcijski nadzor nad svim mostovima u Srbiji dužim od 100 metara naložila je potpredsednik Vlade i ministar infrastrukture Zorana Mihajlović. Kontrolisaće se konstrukcije mostova, naročito onih koji su građeni pre više decenija, a koji su u međuvremenu sanirani ili rekonstruisani, kao i kompletna dokumentacija. Održavanjem mostova na prugama i putevima bave se javna preduzeća „Infrastruktura Železnice Srbije“ i „Putevi Srbije“. U nadležnosti puteva je 2.960 mostova, od kojih je 377 na auto-putevima. Postoji četrnaest velikih mostova, šest preko Save i osam preko Dunava.

Među mostovima koji će podleći vanrednoj inspekciji nalazi se Pančevački most koji je po svemu sudeći najugroženiji. Naime, on je jedan od najstarijih mostova u zemlji, 1935. godine je pušten u saobraćaj. Tokom Drugog svetskog rata je rušen, i obnovljen 1946 godine. Poslednji put je renoviran 1965. godine. Najprometniji most u Beogradu, Gazela, rekonstruisan je pre sedam godina, nakon što je čekao kompletnu popravku 41 godinu. Gradski čelnici su početkom godine poručili da je Brankov most bezbedan za saobraćaj, nakon rekonstrukcije pešačkih i biciklističkih staza na istom.

Na donošenje ovakve odluke ministra infrastrukture Srbije je najverovatnije nagnao nedavni pad mosta Morandi u Đenovi. Asistentkinja na katedri Tehnološkog instituta u Džordžiji Loren Stjuart za CNN je navela da je do rušenja došlo usled lošeg održavanja, a ne zbog vremenskih neprilika, kako je ranije saopštila italijanska policija. “Kada imate mostove koji su građeni sredinom prošlog veka, treba znati da su oni dizajnirani tako da traju 50-ak godina. Takva infrastruktura stari svuda u svetu i može da predstavlja problem”, rekla je Stjuartova. U skladu sa tim, zabrinjavajući podatak je da su svi veliki mostovi u Beogradu, osim Pupinovog i Mosta na Adi, građeni u prošlom veku.

Posao inspekcije mostova spada u najteže inženjerske poslove. Inspektori, sami, se kablovima spuštaju do svih kritičnih mesta, gde vrše provere i merenja. Inspekcije mostova se uglavnom koncentrišu na kritične delove strukture mosta, odnosno, one koje mogu da dovedu do velike štete, propadanja mosta, povreda i smrti. U neke od stvari koje inspektori traže spadaju: naprsle ili cevi koje propadaju, oštećene žice, nesigurni, nedovoljni ili prevaziđeni držači i drugi elementi koji vezuju most, loše izvedene popravke i nedostatak zaštitnih potpornih struktura. Evo primera kako izgleda inspekcija mosta u blizini brane Huver na reci Kolorado:

