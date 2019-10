Kako da pokrenete podcast?

Srbija prati svetske trendove, pa tako imamo jednu rastuću scenu podkasta i kod nas. Kada je nešto tako “vruće”, mnogi bi želeli da pokrenu svoju verziju, međutim, od ideje do realizacije nije tako kratak put.

S obzirom na to da još uvek nema puno literature, te da su glavni izvori informacija YouTube i blogovi, Uroš Bogdanović, autor ovog teksta, potrudio se da pomogne što više.

Šta je sve potrebno za dobar podkast?

Dobra ideja

Dobra dikcija, tehnika pričanja ispred mikrofona

Poznavanje osnovnog audio editinga

Poznavanje osnova marketinga

Novac (za opremu na prvom mestu)

Vreme

Prostor

Upornost

Ukoliko dodamo i video momenat, lista šta sve treba za dobar podcast postaje dosta duža. U ovom tekstu, zadržaćemo se samo na audio formi.

Samo delimično se slažem sa tvrdnjom da svako može da pokrene svoj podkast. Dobra ideja i dobar sadržaj podkasta mogu maskirati ostale nedostatke. Dobra stvar za Vaš eventualni početak je to što konkurencija na našim prostorima zaista nije velika, a to garantuje dobre startne pozicije za šta god da se odlučite da radite. Kako vreme bude odmicalo, a ponuda postane veća, tako će ostale stavke sa spiska iznad igrati sve veću ulogu. Verujem da, čim čitate ovo, imate želju da pokrenete svoj podcast, ili ga već radite i želite da unapredite, a to znači i da ste slušali mnoge podcaste.

Pođite od sebe, koliku šansu dajete podcastu koji ima loš zvuk, gde voditelj nema dinamiku i određenu harizmu, njegovi sagovornici “mrtvi”? Takav podcast je osuđen na propast. Pogotovu ako postoji neki sličan.

Pre nego što lansirate svoj podkast u javnost, vežbajte. Puno vežbajte. Testirajte sebe i učesnike u Vašem podkastu. Planirajte. Nemojte davati sebi preveliki zalogaj. Ako je hobi, treba da uživate u njemu, ne da Vam bude omča oko vrata, savetuje Uroš.

