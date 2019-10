Hiljade DOS igara dodate u svetsku Internet Arhivu

Internet Arhiva sveta je nedavno dobila više od 2500 DOS igara, što je najveći doprinos igrama toj arhivi od 2015. godine.

Ovaj dodatak uključuje već zaboravljene klasike poput: “Wizardry: Crusaders of the Dark Savant, Princess Maker 2, and Microsoft Adventure, a rebranding of Colossal Caves Adventure.” Takođe, među igrama je bilo i mnogo čudnih eksperimenata u ranim fazama koje bi sigurno bile interesantne istoričarima, zaljubljenicima u tehnologiju, dizajnerima igara i svima ostalima koji taj svet vole.

U blog postu između ostalog stoji i disclaimer: “Ne rade sve igre onako brzo kao što bi se očekivalo, nemaju sve igre uputstva i iskreno, nisu sve igre tako zanimljive za igranje po današnjim standardima.”

Uzimajući u obzir da mnoge igre iz ovog perioda su distribuirane na floppy disc-ovima u plastičnim kesicama, očuvanje je bio neophodan poduhvat vredan divljenja. Velika je vrednost u činjenici da su ove igre smeštene na sigurno, kao i u mogućnosti da su igrive. Kako tehnologija napreduje, važno je da ne odbacujemo ono što je staro tek tako, zbog novog koje je svrsishodnije. Mnoge od igara koje su dodate na Internet Archive su projekta eXoDOS za očuvanje i resauraciju igara. U trenutku kada servisi za streaming preuzimaju industriju potrebno je zapitati se kako ćemo očuvati prošlost video igara, za buduće generacije.

Izvor: arstechnica