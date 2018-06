Kako da započnete isplativu freelance karijeru?

Sve više ljudi se u potrazi za poslom okreće internetu i platformama za freelance, gde svoje usluge mogu ponuditi poslodavcima iz celog sveta. Osim toga, zarada koja se ostvaruje na ovaj način često prevazilazi prosečne plate u regionu.

Za razliku od zaposlenih u kompanijama, freelanceri nemaju fiksnu platu i ne dobijaju zdravstveno i socijalno osiguranje od svog poslodavca. Možda vam na prvi pogled ovo deluje čudno, jer su ove beneficije san većine ljudi sa naših prostora, ali freelanceri ih se sa razlogom odriču. Jer, njihove zarade su uglavnom mnogo veće od proseka, što im pruža mogućnost da sebi uplaćuju veće doprinose i odobravaju slobodne dane i godišnje odmore.

Visoka zarada kao glavni benefit

U poslednjih nekoliko godina sve više ljudi iz Srbije odlučuje se da svoju platu stekne preko neke od freelance platformi. Njihove zarade se u proseku kreću od 10 do 30 dolara po satu, a zarade onih koji su eksperti u traženim oblastima idu i do 60 dolara za sat vremena posla. Pomnožite to sa prosečnim radnim vremenom od osam sati dnevno i shvatićete zašto je freelance sve popularniji.

Na kojim platformama možete da nađete freelance posao?

Jedna od najpopularnijih platformi je Upwork, koja daje odličnu šansu i početnicima i iskusnim freelancer-ima. People per hour je sjajan za ljude koji se bave Web development-om, SEO strategijom i pisanjem. Za dizajnere je dobar 99Design. A tu su i Toptal, koji je rezervisan za eksperte, ali koji obezbeđuje pozamašne zarade, te Freelancer, gde je konkurencija mnogo jača i koji uglavnom biraju freelancer-i sa iskustvom. Kada je reč o freelancer-ima iz Srbije, oni najčešće rade poslove iz sledećih oblasti: dizajn, kreiranje web sajtova i aplikacija, korisnička podrška, prevođenje, pisanje, prodaja i marketing, informacione tehnologije.

Kako da i vi počnete da zarađujete kao freelancer?

Za uspešnu freelance karijeru potrebne su vam dve važne stvari: praktično znanje i pametna strategija. Dobre vesti su da veštine koje su veoma tražene na freelance tržištu možete steći za manje od godinu dana, i to učeći preko interneta, a jedna od najuspešnijih ustanova za usavršavanje freelance stručnjaka na našim prostorima je ITAcademy. Na ITAcademy već godinama uspešno funkcioniše najsavremeniji sistem školovanja na daljinu, preko interneta, kroz koji su prošli mnogi veoma uspešni domaći freelancer-i. Kada je strategija u pitanju, svaka platforma ima svoje specifičnosti i dobro je da ih proučite. Međutim, bez obzira na to za koju se odlučite, postoje neka opšta pravila koja će vam pomoći da što pre dobijete dobar posao:

Popunite svoj profil – Bogato ispunjen profil predstavlja vaš portfolio. Razmišljajte o njemu kao o brošuri kojom prodajete svoje usluge klijentu.

– Bogato ispunjen profil predstavlja vaš portfolio. Razmišljajte o njemu kao o brošuri kojom prodajete svoje usluge klijentu. Posvetite vreme prijavi za posao – Umesto da aplicirate na sve moguće poslove, koncentrišite se na nekoliko poslova koje mislite da možete dobro da uradite.

– Umesto da aplicirate na sve moguće poslove, koncentrišite se na nekoliko poslova koje mislite da možete dobro da uradite. Krenite sa nižom cenom – Ukoliko ste freelancer bez iskustva, u početku ćete morati da se zadovoljite nižom cenom. Nakon što nekoliko poslova obavite uspešno moći ćete polako da povećavate cenu svog rada.

– Ukoliko ste freelancer bez iskustva, u početku ćete morati da se zadovoljite nižom cenom. Nakon što nekoliko poslova obavite uspešno moći ćete polako da povećavate cenu svog rada. Steknite priznate sertifikate – Na dinamičnom freelance tržištu sertifikati su često cenjeniji od diploma nacionalnih fakulteta zato što garantuju vašu stručnost u praksi za odgovarajuću oblast. U zavisnosti od programa koji pohađate na ITAcademy, stičete mogućnost polaganja ispita za dobijanje sertifikata koje izdaju kompanije i organizacije kao što su Cambridge, Microsoft, Google, Zend, Adobe, CompTIA, Oracle, Cisco, Autodesk, MikroTik, Linux i drugi.

Iskoristite i vi sve prednosti koje donose freelance i samozapošljavanje. Steknite znanja, veštine i sertifikate koji će vas učiniti konkurentnim na freelance tržištu i omogućiti vam da zarađujete preko interneta.

(Objavljeno u PC#254)

