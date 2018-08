Kako je jedna farma suncokreta objavila rat Instagram korisnicima

Oni koji su već neko vreme na Instagram-u sigurno su primetili određene šablone u ponašanju drugih korisnika, te svojevrsne fotografske navike, budući da se iste lokacije pojavljuju na više naloga, a fotografije su uokvirene i filtrirane na skoro isti način. Tako je i jedna lokalna farma u Kanda bila toliko loše sreće da je postala omiljeno odredište za Instagram ljubitelje iz šireg regiona, a pažnja koja je usmerena na farmere koji su do tog trenutka živeli prilično jednostavnim životom, počela je da izmiče kontroli.

Naime, farma Bogle Seeds morala je da zatvori svoje imanje za sve posetioce, a zbog viralne fotografije polja suncokreta koja je mnoge Instagram hodočasnike motivisala da istog trenutka krenu na put, te prošetaju pomenutim poljima, ne bi li i sami postali viralni. Farma je sve do kraja jula bila otvorena za posetioce, a ulaz je koštao 7,50 dolara. Nakon objavljene fotografije uprava je još neko vreme mogla da se nosi sa gužvom, a sve do 28. julu, kada se oko sedam hiljada automobila parkiralo u okolini puteva koji vode do farme.

Do podneva tog dana horde ljubitelja fotografije, ili suncokreta, ili jednostavno Instagram-a, zaputile su se ka poljima suncokreta, a mnogi su u polja ulazili bez plaćene karte, budući da je masa nadvladala zaposlene na farmi. Roditelji su trčali ka poljima držeći u naručju svoje nejako potomstvo, mnogi su preskakali, te uništavali ogradu, a sve u poteri za sledećom suncokret-fotografijom, budući da takvih nikada nije dovoljno.

Policija je na kraju evakuisala nezadovoljne posetioce, a vlasnici farme su bili prinuđeni da istaknu znak „Zabranjen pristup.“ Mnogi i dalje ulaze u polja, budući da nisu spremni da odustanu nakon što su prevalili ko zna koliko milja da bi došli do ove farme, te se uslikali sa oko 1,4 miliona suncokretovih glava. Dobra fotografija možda ima cenu, ali savršen post nikako.

