Kako pokrenuti Windows 11 u Safe Mode-u radi rešavanja problema

Koliko god Windows bio sjajan, ponekad naletite na probleme i nije ih uvek lako identifikovati ili rešiti.

Postoje tri različite vrste Safe Modea u operativnom sistemu Windows 11

Safe Mode je korisna funkcija u ovim situacijama. Omogućava vam pokretanje sistema Windows bez učitavanja svih aplikacija i drajvera na računaru. To može pomoći da se utvrdi uzrok određenih problema ili olakša unošenje promena ako je računar neupotrebljiv u normalnom modu. Većina verzija sistema Windows ima Safe Mode, a ni Windows 11 se ne razlikuje. U ovom vodiču ćemo vam pokazati kako da pokrenete računar u Safe Modeu u operativnom sistemu Windows 11. Postoje tri različite vrste Safe Modea u operativnom sistemu Windows 11, koje mogu biti korisne u određenim situacijama.

Osnovni Safe Mode pruža vam uobičajeni interfejs za Windows, ali sa većinom uklonjenih programa i onemogućenim nekim drajverima. To uključuje i mrežne drajvere, tako da ne možete da pristupite Internetu. Postoji i Safe Mode sa umrežavanjem ako vam je potreban Internet za rešavanje problema sa računarom. Konačno, postoji Safe Mode sa Command prompt-om, koji onemogućava Windows UI. Najnovije verzije operativnog sistema Windows znatno su olakšale pokretanje sistema u Safe Modeu. Zahvaljujući novim naprednim opcijama pokretanja, možete lakše da dođete do ovih podešavanja, bez potrebe da pritisnete taster u pravo vreme kada se računar pokreće. To je korisno, jer je prethodno tipka koju ste morali da pritisnete zavisila od toga koji laptop imate. Ova metoda, s druge strane, radi za svaki Windows 11 računar.

Otvorite aplikaciju Settings i na glavnoj stranici kliknite na Recovery.

Pored Advanced startup, kliknite Restart now.

Bićete preusmereni u Windows UEFI okruženje. Kliknite na Troubleshoot.

Na sledećoj stranici odaberite Advanced options.

Zatim kliknite Startup Settings i restartujte računar.

Imaćete nekoliko opcija pokretanja koje možete da izaberete pomoću tastature. Pritiskom na 4 pokrećete se u uobičajeni Safe Mode, 5 će vam pružiti Safe Mode sa umrežavanjem, a 6 će vam obezbediti Safe Mode sa Command prompt-om. Računar će se ponovo pokrenuti u Safe Modeu čim pritisnete jedan od tastera i možete se prijaviti kao i obično. Ako mislite da će vam možda trebati višestruko pokretanje u Safe Modeu, takođe možete da podesite računar da se uvek pokreće u Safe Modeu.

Pritisnite taster Windows i otkucajte msconfig. Pritisnite Enter da biste otvorili System Configuration tool.

Prebacite se na Boot tab i omogućite Safe boot.

Tri opcije u nastavku omogućavaju vam da odaberete između različitih varijanti Safe Modea. Minimalni je standardni Safe Mode, dok vam Alternate Shell daje Command Prompt interfejs.

daje Command Prompt interfejs. Kliknite na dugme OK i ponovo pokrenite računar. Sada će se vaš računar prilikom svakog uključenja pokretati u Safe Modeu.

Izvor: Xda-developers

