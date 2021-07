Uslužni programi: Pripremite se za Windows 11

Microsoft je nedavno najavio novi operativni sistem Windows 11. Konačna verzija će (verovatno) biti objavljena tek krajem godine, a u međuvremenu će povlašćeni retki korisnici imati priliku da probaju razvojne verzije novog sistema. Dok čekate da se pojavi Windows 11, možete analizirati vašu postojeću računarsku konfiguraciju i proveriti da li zadovoljava sistemske zahteve za nadogradnju na novi operativni sistem. Microsoft nudi novu aplikaciju za to – PC Health Check.

Aplikacija za proveru

Ova aplikacija će proveriti hardversku i softversku konfiguraciju računara i prikazati osnovne podatke o sistemu. Po izboru opcije za proveru sistema (Check now), PC Health Check će proveriti da li su zadovoljeni minimalni sistemski zahtevi za instalaciju Windows‑a 11 i prikazati potvrdu da je sve u redu, ili će reći da neke komponente sistema onemogućavaju buduću nadogradnju. Osnovni hardverski zahtevi su noviji modeli 64‑bitnih AMD i Intel procesora (počev od osme generacije Intel procesora iz 2017. godine), 4 GB RAM memorije (Windows 10 može da se instalira i sa 2 GB) i disk od barem 64 GB š prošlo je vreme kada se Windows mogao instalirati na stare SSD diskove od 32 GB.

Dok će većina PC računara napravljenih u zadnjih nekoliko godina zadovoljiti zahteve za memoriju, disk i (uglavnom) procesor, potencijalna ograničenja mogu biti u nekim dodatnim zahtevima. Neophodno je da matična ploča ima ugrađeni čip za šifrovanje podataka korišćenjem Trusted Platform Module (TPM) 2.0 platforme (za Windows 10 je bio dovoljan TPM 1.2); to je alat koji za zaštitu podataka koristi BitLocker. Može se desiti da PC Health Check pronađe problem sa konfiguracijom diska, gde je neophodna podrška za UEFI i uključen Secure Boot za podizanje sistema. Grafička kartica treba da bude kompatibilna sa DirectX 12 i WDDM 2.0 drajverima. Postoji i niz drugih specifičnih zahteva za neke od mogućnosti koje donosi Windows 11, ali ovi zahtevi ne utiču na osnovnu instalaciju operativnog sistema.

Jednostavna aplikacija kao što je PC Health Check nažalost ima i svoje početne probleme, što se nadamo da neće biti slučaj sa samim Windows‑om 11. U dosta slučajeva PC Health Check će prikazati poruku da nije moguće uraditi proveru, pošto sistem administratori vaše firme kontrolišu Windows sistemske dopune, te će ispisati Your organization manages updates on this PC. Ovo se dešava i na ličnim računarima koji nemaju ograničenja za instalaciju dopuna. Potencijalno rešenje je startovati aplikaciju sa administratorskim privilegijama, ali ni to neće uvek pomoći. U tom slučaju proverite da li na Settings / Accounts / Access work of school piše da neko kontroliše vaš računar, pa ukinite tu dozvolu.

Microsoft je već objavio nekoliko dopuna za PC Health Check aplikaciju, pa se očekuje da će ovi problemi biti rešeni u nekoj od sledećih dopuna. Više informacija o predstojećem Windows 11 sistemu potražite na ovoj adresi, dok se PC Health Check može preuzeti sa ove stranice!

