Kako pripremiti sajt za odmor

Ili kako da posao ostavite kod kuće, da vam se odmor iz snova ne pretvori u noćnu moru?

Prelepo more, zalazak sunca, a vi u restoranu na plaži… radite na svom laptopu. Iako se pod odmorom često podrazumeva bilo kakvo turističko putovanje, pravi odmor zahteva da sav posao ostavite u kancelariji ili kod kuće.

I sajtovi odmaraju, zar ne?

Ne, sajtovi ne odmaraju, ali to ne znači da ni vi ne možete sebi priuštiti opuštanje. Budimo realni, u većini malih i srednjih firmi, osim u onima koje se bave online prodajom, za sajt je najčešće zadužena samo jedna osoba, koja retko kad na odmoru može potpuno da zaboravi na posao. Srećom, uz dobru pripremu sve je moguće. Šta sve treba uraditi ako održavate svoj sajt ili ste za to zaduženi u firmi?

Isplanirajte objave na vreme

Google obožava sajtove koji se redovno ažuriraju, pa je poželjno da i tokom odmora objavite bar par tekstova. Ako je vaš sajt u pitanju, isplanirajte nekoliko vesti ili zanimljivih članaka, napišite ih i zakažite da budu objavljeni tokom vašeg odmora. Ukoliko radite u firmi, proverite sa kolegama planiraju li objavljivanje nekih vesti, kako bi na vreme spremili materijal. Obratite pažnju da izbegnete uobičajene greške, kao što su loše linkovane slike ili pogrešno formatiran tekst, kako vas ne bi uznemiravali na odmoru zbog sitnica.

Update, update, update

U davna, pradavna internet vremena, sajtovi su bili jednostavni. Jednom napravljeni, mogli su tako stajati godinama i raditi bez problema. Potreba da sajtovi budu što lepši i sa što više funkcija dovela je i do povećanja kompleksnosti, a to znači da im treba redovno održavanje. Poslednja stvar koju želite je da vam tokom odmora sajt prestane sa radom ili bude izložen napadima hakera jer niste na vreme ažurirali CMS na kome je napravljen ili odgovarajuće dodatke. Ažuriranje sa odmora se takođe ne preporučuje, jer su mogućnosti za komplikacije sa kompatibilnošću velike, a to je poslednje što želite dok se nalazite na nekom egzotičnom mestu, sa ne baš brzom internet konekcijom.

Bekap, bekap, bekap

Često ni najbolja priprema ne garantuje da će sve proći bezbolno, pa je rezervna kopija glavni lek protiv glavobolje svakog webmastera (i generalno korisnika računara). Obavezno pred odmor proverite da li imate svežu rezervnu kopiju sajta, jer bez toga možda nećete moći da povratite sav sadržaj, ako se nešto nepredviđeno desi.

Proverite Inbox

Moderna komunikacija zauzima dosta prostora na disku, pa nije redak slučaj da se Inbox prepuni, odnosno da bude zauzet sav prostor koji ste za njega predvideli. S obzirom da je glavna ideja cele ove priče da se na odmoru „isključite“, bilo bi nezgodno da vam se prijemno sanduče prepuni, a imejlovi počnu da vraćaju pošiljaocima. Zato dobro proverite stepen zauzeća Inboxa i po potrebi mu dodelite više prostora ili obrišite nepotrebne poruke.

Podesite sistem za obaveštavanje

Pre nego što otputujete, proverite da li ste u sistemu podesili da vam sajt i hosting automatski šalju obaveštenja imejlom ukoliko dođe do nekih problema. Dva puta proverite da li ste uneli ispravnu imejl adresu, kako bi obaveštenja sigurno stigla do vas. Ova mera vam može uštedeti dosta vremena, jer ne morate stalno proveravati da li je sve u redu, a ako se nešto i desi, bićete odmah obavešteni, pa problem možete rešiti pre nego što bude uticao na veliki broj posetilaca ili korisnika sajta.

I za kraj…

Ako i pored svega navedenog nećete biti opušteni na odmoru, poslednji savet je da pronađete nekoga u koga imate poverenje i ko se makar malo razume u održavanje sajtova, jer Marfi nikad ne spava. Dajte mu pristup sajtu, pojasnite kako se koristi napravljeni bekap i nadajte se da mu nikada neće trebati.

